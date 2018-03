No, Comisiones Obreras no ha propuesto prohibir el fútbol en el recreo

Comisiones Obreras no quiere prohibir que los niños y las niñas jueguen al fútbol en el recreo. Al contrario de lo que han publicado varios medios, el sindicato no apuesta por esta medida tan contundente para así lograr una escuela feminista. Y tampoco abogan por eliminar de los currículos escolares las obras de "escritores machistas", como Pablo Neruda o Jacques Rousseau. Todas estas propuestas surgen de un artículo de opinión publicado en la revista de la Federación de Enseñanza. Y no aparecen reflejadas en la propuesta real de CCOO para lograr una escuela con perspectiva de género.

El artículo en el que se han basado varios medios para publicar que el sindicato estaría conforme con prohibir el fútbol en el patio está firmado por la investigadora y educadora Yera Moreno y por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Melani Penna. En su texto, titulado Breve decálogo de ideas para una escuela feminista, las autoras proponen 19 medidas de todo tipo que a su juicio facilitarían que una educación feminista. Pero es su opinión, y no la del sindicato, como aclaran desde CCOO a eldiario.es.

Fuentes de CCOO han explicado a eldiario.es no están de acuerdo con varios puntos del artículo, y que su revista publica "opiniones diversas". Es lo que ocurre con la propuesta que ha generado más polémica de Moreno y Penna: la que tiene como protagonista al fútbol.

Prohibir el fútbol en los patios de recreo. Hagamos del patio un espacio amigable, donde todo el mundo pueda ocupar, transitar y habitar ese espacio común. Dejemos fuera esos juegos competitivos que monopolizan los espacios y excluyen a quienes no participan en ellos. ¿Por qué pistas de fútbol y no pistas de baile?

La idea de "prohibir" solo aparece en el artículo de las dos autoras, y no en la propuesta real del sindicato para una escuela feminista. El texto oficial de la propuesta oficial es el siguiente:

Ponemos énfasis en la necesidad de abrir los espacios comunes a favorde su utilización equitativa. Piensa que, en los patios de recreo, el fútbol ocupa a veces todos los contextos de ocio y es excluyente. Hagamos del patio un espacio amigable, donde todo el mundo puedaocupar, transitar y habitar ese espacio común. Dejemos fuera esos juegos competitivos que monopolizan los espacios y excluyen a quienes no participan en ellos. ¿Por qué pistas de fútbol y no pistas de baile?

Otra de las medidas del artículo de opinión publicado en la revista de la Federación de Enseñanza es la de prohibir "eliminar libros escritos por autores machistas y misóginos entre las posibles lecturas obligatorias para el alumnado". Las autoras señalan que para lograr una escuela feminista es necesario que escritores como Arturo Pérez-Reverte o Javier Marías no formen parte de los temarios. Sobre otros como Jacques Rousseau, Emmanuel Kant o Friedrich Nietzsche, instan a señalar "la faceta misógina de ciertos autores legitimados como hegemónicos".

Ninguno de estos autores o el alegato de prohibir que se estudien sus libros en los colegios aparece en la propuesta real de CCOO. Lo que sí hace suyo el sindicato del artículo de la polémica es la posibilidad de incluir "la misma cantidad de mujeres filósofas que de hombres filósofos en el temario de Historia de la Filosofía". También la de "feminizar la historia del arte y la cultura".

Otras de las iniciativas que coinciden en ambos textos son las de desheterosexualizar la escuela ("No des la heterosexualidad por supuesta, plantéate que el mundo es enormemente diverso, y la escuela también"), eliminar la asignatura de religión o la supresión de los códigos de vestimenta.