Las 24 horas de Daytona, dos partidos de fútbol y otro de tenis en un solo domingo: la nueva vida de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy está "estupendamente" y vive mucho más tranquilo desde que salió de la presidencia del Gobierno tras la moción de censura del 1 de junio de 2018. Hasta el punto de que se puede pasar el día viendo exclusivamente eventos deportivos en la televisión, como aseguró que hizo este último domingo en una entrevista que concedió este lunes a la Cadena COPE. También ha confirmado que sigue comprando y leyendo el diario Marca a diario. Aunque le critiquen, ya que "sigue habiendo gente para todo".

Como contó el propio Rajoy, empezó por la mañana con la final del Open de Australia que disputó Rafa Nadal; siguió con las 24 horas de Daytona, en las que participaba el piloto Fernando Alonso; después, el partido de Segunda División entre el Deportivo de la Coruña y el Sporting de Gijón; y terminó con el encuentro de Primera entre Espanyol y Real Madrid. "Veo bastante fútbol", señaló el expresidente.

Además de verlo, Rajoy continúa haciendo deporte. Una actividad que empieza a las "8 de la mañana" y que realiza con sus conocidas caminatas, de las que asegura "el estilo ha mejorado". "Sigo igual, qué quiere que le diga", apuntó Rajoy tras la pregunta del presentador del espacio, Juanma Castaño.

También mantiene intacta su afición al Real Madrid, sobre el que dijo "vamos a ver, de momento estamos empezando". Pero no opinó sobre la suplencia de Isco, del que señaló "conviene que opinen los que saben". Lo que sí desveló es que no va a ver los partidos al Santiago Bernabéu, a pesar de que "soy abonado, y pago; por cierto, cobran bastante", afirmó. "Empezaré a ir, pero vamos a darle un poco de tiempo", añadió el expresidente.

En otra entrevista en Onda Cero, Rajoy habló de su faceta más personal, asegurando que le costó "muy poco" volver a ser un ciudadano normal. "La calidad de vida es mejor. La presidencia del Gobierno es un gran honor, eso sí, porque es tu país, pero son muchos los inconvenientes, es mucha la presión, hay que tomar decisiones difíciles, no siempre la gente te entiende bien...", contó el exlíder del PP.

Además, Rajoy reveló que había ido "alguna vez" a comprar al supermercado con su esposa, "sobre todo en Galicia". "Cuando eres presidente del Gobierno no vas a ningún sitio: no vas a un restaurante, no vas a un bar ni vas a ver un partido de fútbol, ni vas a nada", lamentó.