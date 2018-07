"Si a Inglaterra le pegan una paliza, a ella también": la campaña que muestra la relación entre la violencia machista y el fútbol

Una campaña publicitaria en Reino Unido ha logrado en las últimas semanas la atención de miles de personas. Su imagen muestra la cara de una mujer a la que le sangra la nariz, fruto de una agresión. La sangre, sin embargo, está situada de tal forma que simula la bandera de Inglaterra. Debajo, en letra pequeña, se puede leer en inglés el siguiente eslogan: "Si a Inglaterra le pegan una paliza, a ella también". La frase, en la que se hace uso de juego de palabras, es una referencia directa al Mundial de Fútbol. Un torneo en el que la selección inglesa se juega el pase a la final ante Croacia este miércoles.

La campaña publicitaria -obra de la agencia londinense J. Walter Thompson para el Centro Nacional británico para la Violencia Doméstica- comenzó a divulgarse la semana pasada, justo el día en el que la selección inglesa ganó a Colombia en los octavos de final. El objetivo no es más que concienciar acerca de la violencia de género y la relación que tiene con el fútbol. Sí, con el fútbol. Y más concretamente, con los partidos del Mundial.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Lancaster publicado en 2013, durante los mundiales de 2002, 2006 y 2010, los casos de violencia machista aumentaron un 26% durante los partidos en los que jugaba la selección inglesa. Cuando el equipo británico perdía, los casos crecían hasta un 38%.

"Al igual que los seguidores del fútbol en todo el mundo viven cada partido del mundial con tensión e inquietud, también lo hacen sus parejas", ha explicado Jo Wallace, una de las directoras creativas detrás de la campaña.

Our 'The Not-So-Beautiful Game' campaign for @_NCDV is growing, with more flags to come, and will be running throughout the #WorldCup pic.twitter.com/1r0zsq1IV6