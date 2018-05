Jiménez Losantos defiende a Bárcenas y a su mujer tras la sentencia de la Gürtel

Federerico Jiménez Losantos ha defendido este viernes a Luis Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, tras la condena que les ha sido impuesta por la sentencia de la trama Gürtel, que ha sido de 33 y 15 años de prisión, respectivamente.

El locutor de esRadio ha afirmado en su tertulia, Es la mañana de Federico , que la sentencia le parece "un disparate" por "las condenas". "No se puede condenar, este De Prada (magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), que es un peligro público, no se puede condenar a 33 años a un tío por decir que está acreditado que se llevó un millón, ponerle más años de cárcel que a los secuestradores, torturadores y asesinos de Miguel Ángel Blanco. Eso no puede ser", ha dicho.

Por su parte, ha calificado de "homicidio" la sentencia condenatoria a la mujer del ex tesorero del PP, Rosalía Iglesias, ya que "dice que no sabía nada del marido". "Cómo no va a saber Rajoy cómo se financia el partido. Lo sabe y lo dirige; pero sin la menor duda. Y además, si los propios jueces llegan a la conclusión de que no ha dicho la verdad, procésenlo. No le metan a la señora de Bárcenas quince años de cárcel. Si eso es un homicidio. Ella dice que no sabía nada del marido", ha añadido.

El fallo de la Audiencia Nacional, que se hizo público este jueves, da por probado que el dinero de la caja B del PP financió a Libertad Digital, medio del propio Federico Jiménez Losantos. En total, según recoge la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas del año 2004, el PP inyectó a Libertad Digital más de 400.000 euros en dinero negro, procedentes de su contabilidad en B. La propia mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, participó en la operación de compra de acciones con los fondos del partido.

Por otra parte, no es cierto que Correa y Bárcenas vayan a pasar más tiempo en la cárcel que que el asesino de Miguel Ángel Blanco o José Bretón. Y no lo es porque las condenas de Gürtel son el resultado de la suma de las penas por múltiples delitos. Y el Código Penal pone un límite a los años entre rejas para los condenados por múltiples causas: el total que se cumple es el triple del delito penado con más años.