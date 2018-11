Servilletas contra la xenofobia en los bares: "Los inmigrantes aportan tres veces más de lo que gastan"

Los estereotipos sobre los barrios de menor renta no varían de una ciudad a otra. La inmigración, la inseguridad, la delincuencia o la poca inclusión de ciertos colectivos son cuestiones que se vinculan a ciertas zonas. Aunque en muchas ocasiones esos supuestos problemas no sean ciertos y no estén respaldados por datos. Para contrarrestar todo eso nació el proyecto Espacio Libre de Tópicos, que ha lanzado varias iniciativas destinadas a desmentir todo lo que se dice sobre el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid. Y una de ellas ha llamado la atención por su originalidad: mensajes tranquilizadores y con datos en las servilletas de los bares.

Detrás de esta idea está la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, que hace dos años decidió poner en marcha campañas de este tipo para hacer frente a toda la estereotipación que había en torno a San Cristóbal. A las exposiciones temáticas o los actos en los que conocer a las personas del barrio, que es el que tiene la renta per cápita más baja de todo Madrid, se sumó la idea de los servilleteros con mensajes que desmienten las creencias habituales sobre la inmigración.

Que alegría da ver como en los establecimientos de San Cristóbal de los Ángeles de #Madrid se lucha contra la lacra del racismo pic.twitter.com/xZrgfIZWjs — Manuel San Pastor (@Manuel1147) 28 de noviembre de 2018

Los mensajes ocupan los servilleteros de al menos nueve bares, y ofrecen tres ideas distintas. La primera desmitifica el mantra de que los inmigrantes vienen solo por las ayudas sociales ("los inmigrantes aportan tres veces más de lo que gastan"); otra va sobre seguridad, con datos que comparan las detenciones de San Cristóbal con otros barrios y la frase "¿Sigues pensando que barrio es el más inseguro?"; y la última quiere concienciar sobre las personas con problemas de salud mental, avisando de "1 de cada 4 podemos sufrir un trastorno mental".

Cuando lo propusieron entre los bares, se apuntaron cuatro que compartían el sentido de la campaña, con hasta 51.000 servilletas por local. Las reacciones fueron inmediatas, ya que los servilleteros "provocaron comentarios y reflexiones en el barrio, y los dueños de los establecimientos lo interiorizaron muy rápido", explica a eldiario.es Manuel Basagoiti, que está al frente de esta idea y es el coordinador del ICI. Tras el éxito, se atrevieron con mensajes más directos que llevan en circulación unos días y que han llegado a redes como Twitter.

Las servilletas de los bares de San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) contra la xenofobia o la supuesta inseguridad / Cedidas por el ICI

Desde la asociación tenían claro que querían lanzar mensajes en positivo para acabar con todos esos tópicos que habían detectado entre los vecinos. Una idea que surgió por la preocupación que el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) detectó entre los vecinos. "Viendo lo que se decía en los medios o lo que hablaban los vecinos, por un lado parecía que esto era el Bronx y por otro que había que jusficiarse por vivir en San Cristobal", señala Sara Villalonga, que trabaja para el ICI y forma parte del equipo de trabajo de Espacios Libres de Tópicos.

La iniciativa, que recibe el apoyo de la fundación La Caixa y está avalada por el Ayuntamiento de Madrid, ha conseguido llegar al doble de bares. Y los que se han adherido son tanto españoles como inmigrantes que están al frente de establecimientos como Juan y José, Gato Negro, El Siguiente o El Yalo.

Uno de los que estuvo es desde el principio es Francisco Pérez, dueño de la Cafetería Pérez que está situada en una zona muy concurrida del barrio. Este hostelero asegura que ha habido una aceptación casi total por parte de su clientela, "aunque siempre hay gente que cree que solo valen sus opiniones". Lo que suele hacer él con los reticentes, según cuenta a este medio, es contarles que "son datos del Ayuntamiento o de la Policía, y que es bueno para todos".

Que los dueños de los bares transmitan de qué va la campaña y qué se busca con ella es otra parte primordial de la misma. El ICI no da formación a los hosteleros, pero sí les ofrece ciertos recursos que pueden utilizar cuando se encuentren en situaciones comprometidas con otros. "Les decimos que tienen estos datos o que les deriven a nosotros. Al final la idea es que se generen ciertos debates, y que ahí aparezcan datos objetivos que muestran la realidad y desmiente ese discurso negativo", añade Sara Villalonga.

El riesgo de participar colocando servilletas con estos mensajes antiestereotipos ha compensado a Francisco Pérez. "Mucha gente me ha felicitado. Incluso algunos que no esperaban. Lo ven y te dicen que esto está muy bien, y eso es lo importante", añade el dueño de la Cafetería Pérez.