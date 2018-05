El 'aprovechategui' de Rajoy, en la cuenta de Twitter que recopila las palabras que aparecen por primera vez en The New York Times

Desde marzo del año pasado, una cuenta de Twitter desempeña una tarea curiosa y a la vez muy útil para el periodismo: recopilar las palabras que aparecen por primera vez en The New York Times. La encarga de hacerlo es 'New New York Times', que bajo el usuario NYT_first_said va tuiteando cada nuevo término que aparece en las páginas del periódico. Y que este miércoles ya recogió una a la que Mariano Rajoy dio uso para meterse con Albert Rivera: aprovechategui.

La palabra apareció en una crónica publicada este miércoles por la noche, en la que se contaba el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Presidencia aprobada por el Parlament de Catalunya.

En los últimos párrafos, se cuenta el choque en la sesión de control al Gobierno entre Rivera y Rajoy. Es ahí donde aparece el "aprovechategui", que según el texto es "un término raro de origen vasco que esencialmente significa ser freeloader". Este último no tiene traducción al castellano, pero se refiere a las personas que se aprovechan de la generosidad de los demás sin ofrecer nada a cambio.

'Aprovechategui' en The New York Times

'Aprovechategui' se utiliza para tildar a una persona de ventajista, oportunista, gorrón, que saca provecho de la situación sin ningún tipo de escrúpulos. Se origina al combinar la palabra 'aprovechado', del castellano, con la terminación 'tegui', del euskera. No está todavía recogida en la RAE.

A raíz de esta idea de Max Bitter, otra cuenta le fue a la zaga. Se llama NYTfirstsaid Context, y su objetivo es dar contexto sobre estas palabras que publica The New York Times. Algo que hace tuiteando los enlaces al periódico en los que aparecen.

Otros términos que ha recopilado este usuario de Twitter son de otros idiomas o del lenguaje de Internet, como " subtweeted", " apitourism", " supermissiles" o la histórica "covfefe" que tuiteó por Donald Trump.