Este es el significado de 'aprovechategui', el último adjetivo que ha dedicado Rajoy a Rivera

La sesión del Congreso de los Diputados de este miércoles ha quedado marcada por una peculiar palabra que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dedicado a Albert Rivera: 'aprovechategui'. Esta palabra coloquial, popularizada en el País Vasco, ha sorprendido a la cámara por su actual desuso y por el significado que posee, a pesar de lo simpática que pueda sonar.

'Aprovechategui' se utiliza para tildar a una persona de ventajista, oportunista, gorrón, que saca provecho de la situación sin ningún tipo de escrúpulos. Se origina al combinar la palabra 'aprovechado', del castellano, con la terminación 'tegui', del euskera. No está todavía recogida en la RAE.

El episodio ha tenido lugar cuando Rivera ha amagado con dejar de apoyar al Gobierno en la aplicación el artículo 155 de la Constitución en Catalunya por no recurrir el voto delegado de Carles Puigdemont. Pero el presidente del Gobierno ha reaccionado dedicando este término al líder de Ciudadanos.

"Escenificar un supuesto desacuerdo no tiene ningún interés" ha declarado Rajoy. "Esto no le da un voto, le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no le tome en serio porque ve que usted está haciendo de 'aprovechategui' en un tema importante".