El PP, sobre la amenaza de Rivera por el 155 en Catalunya: "Las pataletas de niño pequeño hay que superarlas"

El Partido Popular atribuye a un "desahogo" de Ciudadanos la advertencia que el líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha lanzado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Hasta aquí hemos llegado con esta displicencia", ha asegurado Rivera en los pasillos del Congreso tras un enfrentamiento con Rajoy en la sesión de control al Gobierno. Durante su intervención, el líder de la formación naranja ha recordado que "ningún grupo de la Cámara" ha apoyado tanto al Gobierno y ha cuestionado la política del Ejecutivo con respecto a la aplicación del artículo 155 en Catalunya.

Tras el enfrentamiento entre naranjas y populares y las declaraciones de Rivera, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, han charlado en los pasillos del Congreso. "Esperemos que sea un desahogo de Ciudadanos", ha señalado Martínez-Maillo a los medios de comunicación después de su conversación con el dirigente naranja.

"Las relaciones con Ciudadanos tienen días mejores y días peores", ha valorado el popular, que ha insistido en que su partido quiere "salvaguardar el pacto" con Ciudadanos. Martínez-Maillo ha pedido a Rivera que aclare qué significan sus declaraciones: "Nosostros solo hemos escuchado que lo rompen y queremos saber qué significa eso". "Sinceramente, las pataletas de niño pequeño hay que superarlas".

José Manuel Villegas, tras su conversación con Martínez-Maillo, ha señalado que la actitud de Rivera no es "un desahogo", sino una "actitud política". El portavoz naranja ha apuntado que a su formación no le gusta la actitud que está tomando el Gobierno en Catalunya y que les disgusta la aplicación "blandita" del artículo 155. En este sentido, Villegas ha pedido a los populares que endurezcan su política contra "los separatistas" si no quieren "quedarse solos".

Rivera ha cuestionado a Rajoy en la sesión de control al Gobierno por la ausencia de recurso de su Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional tras la aprobación por parte del Parlament de Catalunya del voto delegado para Carles Puigdemont y Toni Comín. Un recurso que sí ha llegado al Alto Tribunal a través del grupo de Ciudadanos en el Parlament y que ha sido admitido a trámite aunque sin suspender el derecho de los diputados electos huidos.