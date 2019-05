Rivera se jacta en Twitter de su mirada desafiante a los diputados presos

El presidente de Ciudadanos y diputado por Madrid, Albert Rivera, ha protagonizado este martes, durante la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Congreso de los Diputados, una de las imágenes de la jornada cuando ha mirado a escasa distancia, de manera desafiante y manteniendo la mirada, a los diputados presos Jordi Sànchez y Jordi Turull.

El propio líder de Cs ha compartido en su cuenta de Twitter una imagen del tenso momento en el que los dos diputados catalanes presos pasaban por su lado junto al siguiente mensaje. "Es una ofensa al pueblo español que ocupen un escaño y cobren un sueldo público quienes están procesados por dar un golpe a nuestra democracia. La Mesa debe actuar de inmediato, aceptar el escrito de Ciudadanos y suspender automáticamente a los presos".

Es una ofensa al pueblo español que ocupen un escaño y cobren un sueldo público quienes están procesados por dar un golpe a nuestra democracia. La Mesa debe actuar de inmediato, aceptar el escrito de @CiudadanosCs y suspender automáticamente a los presos. #SesiónConstitutivapic.twitter.com/riGR6PLwQc — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de mayo de 2019

Minutos antes de que se produjera este 'encuentro' entre Rivera, desde su asiento, con Sànchez y Turull, que subían las escaleras del hemiciclo para tomar el suyo, el expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, publicaba un tuit en el que decía, refiriéndose a los políticos presentes en el Congreso, que "no aguantarían la mirada de la dignidad. Saben que tienen la consciencia manchada por la represión, y saben que es indigno. Todo el mundo libre. Libertad presos políticos y exiliados".

Ho vam dir: no aguantarien la mirada de la dignitat. Saben que tenen la consciència tacada per la repressió, i saben que és indigne. #FreeTothom#LlibertatPresosPoliticsiExiliatshttps://t.co/gGqTCAoOZ0 — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de mayo de 2019

Durante la ceremonia de acatamiento de los 350 diputados del Congreso, Albert Rivera ha protagonizado otro de los momentos cumbre de la sesión al pedir la palabra para dirigirse a la nueva presidenta de la cámara, Meritxell Batet: "Conforme al artículo 72, cuestión de orden. Se ha incumplido el artículo 103.1 insultando al decoro de esta cámara en las instituciones del Estado y se ha permitido que se hable de 'presos políticos' en una democracia (refiriéndose a las fórmulas empleadas por los diputados independentistas durante la jura de su cargo). España es una democracia, aquí no hay 'presos políticos', hay justicia. Señora presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes y personas que han atacado las instituciones del Estado, que han pisoteado la dignidad de España y que hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr -mientras miraba de nuevo a los diputados presos-, no lo lograrán. Pero esta cámara, presidenta, merece que usted nos defienda a todos los españoles. Le pido que actúe".

Una solicitud a la que Meritxell Batet (PSOE), desde este martes presidenta de la Cámara Baja de las Cortes Generales, respondió dándole una lección de jurisprudencia: "Señor Rivera, todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o estrictas, tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente la Sentencia 119/1990, y por lo tanto no se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución. Esta presidencia será ejercida para que en todo momento haya respeto a la Constitución, a la ley y al otro. Muchas gracias".