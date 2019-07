'13, Rue de la política española': los vídeos que parodian el panorama político y social español en su día a día

El canal audiovisual de humor United Unknown ha colgado este viernes un hilo de Twitter que a través de una serie de videos, parodia a las figuras más destacadas del panorama político actual en España. '13, Rue de la política española' es un homenaje a las historietas de 13, Rue del Percebe de Francisco Ibáñez, pero en este edificio no viven Don Senén o Rompetechos. Aquí viven el Rey Felipe VI, Pablo Casado, Pedro Sánchez, Inés Arrimadas, José María Aznar o el comisario José Manuel Villarejo.

13, Rue de la política española. pic.twitter.com/ToL1hy1onv — United Unknown (@unitedunknown) July 26, 2019

El primer clip muestra a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela escuchando el himno de España en bañador hasta que rompe a bailar. A su vez, el rey emérito Juan Carlos I vuelve de cazar haciendo alusión al escándalo que protagonizó el monarca al filtrarse en 2012 imágenes del mismo en una caza en Botsuana, África. Asimismo, de forma menos notoria en la ventana del palacio aparece Froilán.

Continuando el mismo patrón satírico aparece el ex presidente del Gobierno socialista Felipe González fumándose un puro al lado de una bombona de Gas Natural, en referencia al escándalo de sus sobresueldos en esta empresa filtrados en 2016. En esta línea, también retratan al ex presidente del Gobierno popular José María Aznar haciendo pesas con su mujer Ana Botella, quien reza mientras suena de fondo la conocida frase que pronunció en inglés "relaxing cup of café con leche" durante la presentación de la candidatura olímpica de la ciudad de Madrid para el año 2016.

Tampoco se salva el último ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aparece leyendo el Marca mientras está en el baño, el único diario que él leía según sus propias palabras, y suena de fondo en la televisión la canción 'Puede ser mi gran noche' de Raphael, en referencia al vídeo que se filtró de Rajoy bailando en una fiesta esa misma canción.

Y así, hasta llegar al marco político actual con el Presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez bailando frente al espejo de su casa admirando su belleza, Pablo Casado ensayando un discurso, Albert Rivera de fiesta en un after e Inés Arrimadas cortando lazos amarillos independentistas.

Además, se retrata a Pablo Iglesias e Irene Montero en su chalet de Galapagar con sus hijos jugando con Pablo Echenique, pudiendo observar en la pared del salón un póster del ex mandatario venezolano Hugo Chávez. También aparecen caricaturizados Manuela Carmena e Íñigo Errejón, siendo este el nieto de Carmena.

Finalmente parece Santiago Abascal sin camiseta mientras acaricia un fusil. En su ventana cuelga la bandera franquista, uno de los muchos detalles que se pueden observar en su salón como una bandera iraní, en alusión a la financiación que recibió la formación de ultraderecha española.

Por último lugar y no menos destacado, se retrata a la sociedad española con una cola del paro de la que no para de entrar gente en el INEM, las puertas giratorias del IBEX, una pintada independentista en la pared. un ir y venir de 'riders' de Glovo o Deliveroo o un VTC, entre muchos. Asimismo, aparecen periodistas del panorama conservador actual como Eduardo Inda junto con el ex comisario Villarejo filtrando audios e información, o Jimenez Losantos en una caverna.