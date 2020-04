El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch difunde un montaje con ataúdes frente a la sede del PSOE

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha publicado este fin de semana un montaje en el que aparecen ataúdes dispuestos frente a la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Lo ha hecho a través de su perfil en la red social Twitter. A la imagen le acompañaba el mensaje "Así debería amanecer Ferraz".

El tuit acumula cientos de reacciones de diferentes usuarios de la red: en su mayoría críticas, aunque también hay quien le apoya. La respuesta por parte del PSOE, el partido señalado directamente en el mensaje, ha llegado este domingo, también a través de Twitter.

"No existe una mayor falta de respeto hacia los compatriotas que han fallecido, ni una forma más despreciable de infligir más dolor a sus familias", reza el mensaje, en el que adjuntan una captura de pantalla del tuit del eurodiputado de extrema derecha.

NO.

No les preocupan los muertos.



Les interesa utilizarlos políticamente.



No existe una mayor falta de respeto hacia los compatriotas que han fallecido, ni una forma más despreciable de infligir más dolor a sus familias.#AhoraTocaLucharJuntospic.twitter.com/kZsysPEEsz