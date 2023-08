“Los lectores añadieron contexto”: los usuarios de Twitter corrigen los bulos del PP

Si hay algo positivo en las últimas actualizaciones de Elon Musk, propietario de Twitter —o de X ahora—, es la posibilidad de añadir contexto a los tuits. Los lectores ahora pueden insertar una 'nota de la comunidad' en la que puntualizan o añaden información sobre determinados mensajes en la red social. Estos textos, en muchas ocasiones, también ayudan a desmentir bulos que algunos políticos vierten a sus miles de seguidores, especialmente durante la última campaña anterior al 23J pero también en este momento, con la búsqueda de apoyos para la investidura tras las elecciones generales.

Feijóo y las pensiones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue criticado ampliamente en la pasada campaña por sus mentiras sobre las pensiones. El gallego afirmó durante una entrevista en TVE que su partido siempre había revalorizado las pensiones según el IPC, un dato que no era cierto y que puntualizó la entrevistadora de la cadena pública. Feijóo sostuvo sus palabras en distintas ocasiones y luego terminó reconociendo su “inexactitud”, pero los usuarios de Twitter no dejaron pasar sus afirmaciones:

Como comprometí, aclaro:



Reitero que el @ppopular nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez.



El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no.



Hasta cuando lo fácil era congelarlas como lo hizo el PSOE, también las subimos. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 17 de julio de 2023

Feijóo y la lista más votada

Otra de las mentiras repetidas por los cabezas de lista del PP en los últimos días es la de la lista más votada. Los conservadores ganaron las generales en cuanto al número de escaños y votos pero todo apunta a que no será posible una investidura de Feijóo, al no encontrar apoyos suficientes después de que Vox perdiese 19 escaños. Sin embargo, el gallego insiste todavía en que el PSOE de Pedro Sánchez le permita formar gobierno con la abstención, argumentando que “cuando pierdes, lo lógico es que no gobiernes”. Lo ha dicho por activa y por pasiva, en entrevistas, mítines, y cómo no, en redes sociales.

“A lo largo de toda nuestra historia democrática, siempre se ha reconocido que la fuerza política ganadora en las elecciones generales es la que debe gobernar”, decía en Twitter el candidato del PP. Una afirmación falsa, pues la Constitución recoge que gobierna quien consigue reunir la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Una vez más, los usuarios han añadido contexto a su tuit:

A lo largo de toda nuestra historia democrática, siempre se ha reconocido que la fuerza política ganadora en las elecciones generales es la que debe gobernar. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 30 de julio de 2023

Almeida y la lista más votada

Otros dirigentes municipales y autonómicos han repetido las ideas del partido nacional sobre que debe gobernar la lista más votada. Un ejemplo de ello es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “o gobierna el partido más votado o la alternativa será el bloqueo”, afirmó, obviando que él se hizo cargo del consistorio sin ser el más votado, gracias a su coalición con Ciudadanos y Vox, que acabó con el mandato de Manuela Carmena. Una vez más, el contexto de la red social ha puntualizado sus afirmaciones:

El @ppopular ha ganado las elecciones con el liderazgo de @NunezFeijoo.



Encabezará el diálogo necesario en nuestro país para que se cumpla la voluntad de los españoles expresada en las urnas.



O gobierna el partido más votado o la alternativa será el bloqueo. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 23 de julio de 2023

Alfonso serrano y el AVE

Durante el 23J, se vio suspendida la circulación de trenes entre Valencia y Madrid por un incendio en un túnel, una situación que afectó a la movilidad de miles de usuarios, a los que finalmente se les ofreció vías alternativas de transporte para llegar a sus respectivos destinos. Esto provocó una nueva teoría de la conspiración: la de que el Gobierno, de alguna manera, provocó la avería o interrumpió la conexión ferroviaria para impedir que se votara.

El secretario del PP de Madrid, Alfonso Serrano, deslizó que la interrupción no era “casualidad” y pidó “actuación urgente e inmediata”, a pesar de que esa actuación ya se estaba dando. De nuevo, Twitter entró en la ecuación:

Que casualidad ¿no? Que los trenes repletos de madrileños no puedan salir de Valencia por un problema en un túnel. Nadie les dice nada. Adif no plantea alternativas en buses. ¿Pretende alguien que se den la vuelta? Exigimos un actuación urgente e inmediata https://t.co/sUUDyj37cb — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) 23 de julio de 2023

González Pons y el AVE (también)

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se unió a deslizar que la suspensión de los trenes no era casual. Como Alfonso Serrano, el conservador exigió que se pusiesen “medios alternativos” y añadió: “Si ya eran unas elecciones puestas como para no ir, faltaba esto”. Los usuarios, una vez más, especificaron que sí estaban poniendo medios alternativos a disposición de los afectados:

El Gobierno debe garantizar que la gene llegue a votar. Exijo que si no se puede reparar la circulación de trenes entre Valencia y Madrid se pongan medios alternativos.

Si ya eran unas elecciones puestas como para no ir, faltaba esto. https://t.co/cFo38Gv0Ge — González Pons (@gonzalezpons) 23 de julio de 2023

Feijóo y el vuelo

Una semana antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, Feijóo debía acudir a un mitin en Tenerife. El líder del PP no se dio cuenta de que Ryanair reprogramó su vuelo hacía semanas, con lo que terminó perdiéndolo. ¿Qué tuiteó entonces? Que el vuelo se había cancelado. “No ir en Falcon tiene estas cosas”, aseguró entonces, haciendo alusión a Pedro Sánchez y al avión del presidente del Gobierno. Pero, de nuevo, los 'lectores añadieron contexto':

Se ha cancelado el vuelo regular que me llevaba de Valencia a Tenerife y, lamentablemente, no puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde.



No ir en Falcon tiene estas cosas.



Mañana estaré en la isla por la mañana y en Las Palmas a mediodía. Un abrazo al @ppdecanarias. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 21 de mayo de 2023

Rafael Hernando y el voto por correo

El senador del PP por Almería, Rafael Hernando, criticó públicamente que “más de 150.000 españoles solicitantes del voto por correo” no pudieron votar por la “imprevisión” de Pedro Sánchez, a pesar de que los votos emitidos a través de la empresa de transportes representan el 94,2% de las solicitudes admitidas, “el ratio más alto alcanzado” desde 2008, según informó Correos. Este fue el contexto que añadieron los usuarios de la red social a la crítica de Hernando:

Más de 150.000 españoles solicitantes del voto por correo no podrán votar, porq a pesar del esfuerzo ímprobo de los carteros, la imprevisión del amigo de @sanchezcastejon provocó q la documentación no llegara a tiempo



Si eso hubiera pasado con el PP en el gobierno…🤬



En fin — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 22 de julio de 2023

No era la primera vez que el senador había criticado el voto por correo. Antes calificó de “gravísimo” un procedimiento habitual en los envíos de Correos, ya fuese para pedir la documentación o en cualquier paquete. Una vez se pedía la documentación necesaria para votar, el cartero acudía hasta dos veces al domicilio para depositarla en mano, pero si la persona no se encontraba en el domicilio, esta volvía a las oficinas de Correos, donde tenía hasta 15 días para recogerla. En las mismas oficinas podía depositar el voto. Esto hizo que un porcentaje de los votantes, al no encontrarse en el domicilio, tuviesen la documentación para votar en los locales. Sin embargo, Hernando habló de que esto era una “negligencia”, y los lectores de nuevo incidieron en que se trataba de un proceso normal:

¿350.000 votos devueltos?No cabe mayor negligencia Es gravísimo



El gobierno debe de tomar todas las medidas posibles para q todos los votos puedan ser depositados en urnas



Se trataría de un escándalo sin precedentes en democracia👎https://t.co/9FaahFU5S8 — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 17 de julio de 2023

Las Nuevas Generaciones, con contexto

También las Nuevas Generaciones del PP han recibido notas de la comunidad. Antes del 23J, se produjo el debate a tres organizado por RTVE con las principales fuerzas políticas que se presentaban a las generales: Vox, Sumar y PSOE. El PP, con Alberto Núñez Feijóo, rechazó la invitación de la televisión pública y no acudió. Pero NNGG criticó que se trataba de un debate donde no estaría “representada la mayoría”, obviando que fue Feijóo el que decidió no ir. La red de Elon Musk respondió:

Un debate donde no estará representada la mayoría. pic.twitter.com/l0mkuzPIIr — NNGG España 🇪🇸 (@NNGG_Es) 18 de julio de 2023

¿Cómo funcionan las notas de la comunidad?

Un aspecto importante a tener en cuenta es que estas notas incorporadas no las añade el algoritmo o los responsables de la red social, sino los mismos usuarios. “Notas de la comunidad tiene como objetivo crear un mundo mejor informado; para ello, permite que las personas en Twitter añadan de forma colaborativa notas útiles a los Tweets que podrían ser engañosos”, indica la propia web de la red social.

Para poder colaborar solo hay que registrarse y ser aceptado en el programa. Una vez se incorpora una nota, para que aparezca esta debajo de los mensajes, deben ser calificadas como útiles por personas con diferentes puntos de vista para evitar el sesgo y favorecer la transparencia y la veracidad de los mensajes vertidos.