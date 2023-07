Las nuevas mentiras de Feijóo sobre las pensiones, la lista más votada y los políticos que no dicen la verdad

Feijóo: “Los españoles deben de saber que hay un candidato que está dispuesto a gobernar perdiendo”.

¿Uno solo? Hay cientos de ejemplos en la historia reciente de España de gobiernos así, presididos por candidatos del Partido Popular que no fueron los más votados. Así es como gobernaron en 2019 Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, José Luis Martínez-Almeida, Fernando López Miras o Alfonso Fernández Mañueco.

Feijóo: “A nosotros nos han enseñado en nuestro partido que, cuando pierdes, lo lógico es que no gobiernes”.

Pues muchos líderes del PP no fueron ese día a clase. María Guardiola perdió en votos frente a Guillermo Fernández Vara y hoy gobierna en Extremadura con el apoyo de Vox. Fernando Clavijo (Coalición Canaria) perdió las elecciones frente a Ángel Víctor Torres, pero gobierna en Canarias con el apoyo del PP. Y hoy en España hay alrededor de un centenar de alcaldes del PP y de Vox que gobiernan en importantes ciudades, como Valladolid, Burgos o Elche, donde el PSOE fue el partido más votado.

Feijóo: “Felipe González en el año 96 pierde por un punto y pico. Podría haber pactado con el PNV y con Convergència i Unió de la época y no se le ocurrió. Dejó gobernar a Aznar, porque había ganado por 300.000 votos”.

Falso. Aznar gobernó porque tenía la mayoría parlamentaria para ello, no porque el PSOE le dejara. De hecho, Felipe González ni siquiera se abstuvo. El PSOE siempre votó en contra de la investidura de Aznar, que fue nombrado presidente en 1996 porque consiguió 181 votos a favor: la suma de los diputados del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria.

También es falso que Felipe González hubiera podido pactar con PNV y CiU para permanecer en el poder. Incluso si el PSOE hubiera logrado ese acuerdo, se habría quedado en solo 162 escaños: por debajo de la mayoría absoluta.

Feijóo: “Si el presidente del Gobierno va a tener menos votos y menos escaños que el líder de la oposición, será, sin ninguna duda, una legislatura atípica”.

Falso. No sería la primera vez. Pedro Sánchez ganó la moción de censura en 2018 y gobernó frente a un PP que entonces tenía más escaños que el PSOE. Las democracias parlamentarias funcionan así: gobierna quien más apoyos logra en el Congreso, no quien queda primero en votos. Es de primero de Constitución.

Lo que sí sería una legislatura atípica sería una abstención del PSOE para “derogar el sanchismo”. En caso de que les hagan falta esos votos, ¿van a pedir el apoyo de los diputados socialistas solo para la investidura o también para echar abajo todas las leyes aprobadas en estos últimos cinco años?

Feijóo: “Me parece importante que cuando te reúnes con el presidente de la República francesa o con el canciller alemán o con el primer ministro sueco, te reúnas porque has ganado las elecciones. Porque si no, empezamos a devaluar la democracia española”.

En todas las democracias parlamentarias es normal que, en ocasiones, no gobierne la lista más votada. Sin ir más lejos, es lo que pasa en uno de los países que cita Feijóo: Suecia.

El primer ministro sueco es Ulf Kristersson, a pesar de que quedó tercero en las últimas elecciones. Consiguió solo el 19% de los votos: once puntos menos que la candidata del partido socialdemócrata. Kristersson llegó al poder con un pacto con la extrema derecha. Así que, a diferencia de lo que argumenta Feijóo, es poco probable que el primer ministro sueco se sintiera ante “una democracia devaluada” si le visita un presidente español que hubiera quedado segundo en las elecciones. Él quedó tercero.

Feijóo: “Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC”.

Falso, como dejó en evidencia la periodista Silvia Intxaurrondo, en una estupenda entrevista el lunes en TVE.

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023

Feijóo (a la periodista Silvia Intxaurrondo): “No sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Por tanto, le reitero, revise usted los datos”.

Falso. En 2012, en 2013 y en 2017, Rajoy subió las pensiones por debajo del IPC y los pensionistas perdieron poder adquisitivo.







Feijóo (a la periodista Silvia Intxaurrondo): “Pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y si yo estoy equivocado, le pido disculpas, y si lo está usted, espero que lo digan en este programa porque, le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC”.

Claro que hay hemeroteca. Este es el vídeo de Soraya Sáenz de Santamaría de noviembre de 2012, cuando anunció que las pensiones subirían ese año bastante menos que la inflación.

Feijóo, 24 horas después de esa entrevista: “La inexactitud la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira y los responsables políticos cuando decimos una inexactitud tenemos que rectificar”.

Falso. No rectificó de forma inmediata. Tampoco se ha disculpado con la periodista, como Feijóo exigió si era él quien tenía razón. La primera reacción del candidato del PP, poco después de dar datos falsos en TVE, fue poner este tuit. Donde no reconoce ningún error y afirma algo distinto a lo que defendió durante la entrevista.

Como comprometí, aclaro:



Reitero que el @ppopular nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez.



El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no.



Hasta cuando lo fácil era congelarlas como lo hizo el PSOE, también las subimos. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 17 de julio de 2023

Feijóo no solo no rectificó “de forma inmediata”, sino que el lunes también permitió que varios dirigentes de su partido –como el vicesecretario general Esteban González Pons o el senador Rafael Hernando– descalificaran a Silvia Intxaurrondo y a TVE por esta entrevista. Donde era la periodista quien tenía la razón.

Dato importante. Silvia Intxaurrondo ya dejó sin respuesta a otra política del PP, Isabel Díaz Ayuso, y aquella historia acabó mal. “Estas preguntas no se le hacen a una presidenta autonómica”, le llegó a decir Ayuso en directo, durante una entrevista en Telemadrid. Pocos meses después, cuando Ayuso ganó las elecciones de 2021 y se libró de la incómoda tutela de Ciudadanos, su primera ley con Vox fue para garantizarse el control de Telemadrid. Despidió a toda la cúpula nombrada por una mayoría amplia del Parlamento para poner a dedo como presidente a un periodista que cobró de la caja B del PP. Silvia Intxaurrondo también tuvo que salir.

Feijóo: “No mentí ni miento. Si alguna vez digo algo que no es correcto, no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud”.

Falso. Porque este lunes no fue siquiera la primera vez en la que Alberto Núñez Feijóo no dijo la verdad sobre esta cuestión. Hizo lo mismo en el debate electoral de la semana pasada y lo volvió a repetir unos días después, el viernes 14 de julio, en una entrevista con Carlos Alsina, donde el periodista de Onda Cero le volvió a recordar ese error como “alguna de las cosas que son mentira”. Igual que su falsa afirmación sobre el archivo de la investigación del caso Pegasus, sobre el espionaje al móvil del presidente del Gobierno.

Feijóo, sobre por qué mintió al asegurar que el Gobierno había bloqueado la investigación del caso Pegasus: “Si yo leo un teletipo por la mañana o por la tarde que me dice eso, pues quizás debería de contrastar más teletipos. Pero esto es lo que me dice un teletipo emitido por una agencia que probablemente a lo mejor no estaba con exactitud”.

Falso. Ninguna de las agencias españolas –ni EFE, ni Europa Press, ni Servimedia ni Colpisa– emitieron un teletipo lejanamente similar al que Feijóo asegura que leyó. Tampoco hay nadie en el PP que sepa aclarar a qué agencia se refiere Feijóo. ¿Acaso esta enigmática agencia fue la T.I.A. y todo esto del teletipo perdido es un surrealista homenaje de Feijóo a Mortadelo y Filemón?

Feijóo: “El cambio consiste en darle valor a la palabra. El cambio consiste en no volver a mentir y que España sea un lugar donde los políticos que mienten pierden las elecciones (...) El activo más importante que tiene un político es decir la verdad. Y la verdad nos acompañará en todas y cada una de nuestras decisiones. Con la verdad vamos a ganar las elecciones. La verdad siempre le gana a la mentira”.

Y en esta contradicción se resume Alberto Núñez Feijóo: el político que con más desparpajo miente y también el que más glosa la importancia de la verdad.

Antonio Machado, hace algo más de un siglo, lo resumió en un verso muy popular: “El más truhán se lleva la mano al corazón y el bruto más espeso se carga de razón”.

