Política en directo

¡Buenos días! Quedan tres días de campaña electoral. A priori, y si los resultados del domingo son concluyentes, será la última de este año. Hay miles de españoles que no tienen que esperar al domingo para votar y se prevén días intensos en Correos con sus dos últimos días para el voto a distancia. Si ya has votado y quieres conocer cómo avanza la campaña o si no lo has hecho y necesitas decidir tu voto puedes seguir el minuto a minuto de este miércoles. Con estos temas arrancamos:

Las recetas económicas que plantea la derecha para España no son novedosas. Ya las han aplicado otros gobiernos europeos y han terminado en fracaso. El caso más simbólico es el de la rebaja generalizada de impuestos que intentó Truss en Reino Unido y se la llevó por delante.

Sánchez-Díaz. Los candidatos de la izquierda hablan abiertamente durante esta campaña de este tándem electoral. De tener posibilidades la izquierda de reeditar el Gobierno, la única vía es una coalición. Como su fuerte tienen ser los dos políticos mejor valorados en las encuestas. El escenario previo a las elecciones muy distinto al de 2019, cuando Sánchez huía de esa unión con Unidas Podemos.

Este miércoles publicamos una exclusiva sobre el nuevo viceconsejero de sanidad de la Comunidad de Madrid. La Justicia condenó al hospital donde ocupaba el cargo de gerente Juan José Fernández Ramos por discriminar y apartar a una trabajadora tras su baja de maternidad.

El insulto se ha convertido en una herramienta recurrente en los mítines de Abascal. El objetivo son Sánchez, Díaz y las ministras de Unidas Podemos. Centra el tiro especialmente en las mujeres del gabinete: “indocumentadas”, “histéricas” o “psicópatas”.

