Rosa Díez regresa a Europa con toda la artillería contra el Gobierno y sus socios: “comunistas”, “xenófobos” y “herederos de ETA”

Rosa Díez ha vuelto. O quizá nunca se fue. La cofundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha regresado al Parlamento Europeo, donde una vez representó al PSOE como eurodiputada. Eso sí, el discurso hacia el que era su partido ha cambiado. Pero todo por una buena causa, una misión, un objetivo: advertir sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Y para ello ha utilizado toda su artillería.

La política vasca ha alertado sobre los socios del Gobierno de Sánchez “para pedir ayuda en defensa de las libertades”. Uno a uno, ha cargado contra:

“Comunistas”. “Ideología responsable de crímenes de lesa humanidad”

“Ultranacionalistas xenófobos”: que, además, han dado “un golpe de Estado contra la democracia en Catalunya”

“Herederos de ETA”: que “culpan de sus crímenes a las víctimas”

“Amigos de Putin”: que “no condenan” los ataques de Hamás

“Quienes acosan a los jueces”: e incumplen las sentencias

Además de criticar a los socios del Ejecutivo, que Díez ha considerado una “anomalía en la Europa democrática”, la exsocialista se ha preguntado: “¿Cabe alerta mayor sobre lo que está ocurriendo en España?”.

“No hay en Europa un solo presidente que haya sido felicitado por Hamás y los hutíes, salvo Pedro Sánchez”, ha continuado durante un debate en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara junto al exportavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta. Díez se refería así a las palabras del presidente del Gobierno, quien ha pedido en repetidas ocasiones un alto el fuego en Gaza.

“La ley de amnistía que hoy denunciamos es una transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato a la presidencia del Gobierno y un prófugo de la justicia”, ha asegurado.

No es la primera vez que Díez reaparece para cargar contra el Gobierno. En 2019, comparó a los socialistas que no criticaban al Ejecutivo de Sánchez con “los alemanes que fingían” no ser conscientes del exterminio nazi. Además, le criticó también por ir “contra los Reyes Magos”. Ahora, acompaña a PP, Ciudadanos y Vox en su ofensiva contra el Gobierno en Bruselas.