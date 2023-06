TikTok elimina un vídeo de Sánchez manipulado por el PP en el que dice que convoca elecciones en busca de “una salida personal”

Según Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, era la “primera vez” que Pedro Sánchez decía “una verdad”. Según TikTok, en cambio, el vídeo al que hace referencia Dancausa –publicado por la cuenta del PP de Madrid en esta plataforma– incumple las normas de la red social china.

Tanto es así que, tal y como publica Cadena Ser, TikTok ha eliminado dicho vídeo, un corte de unos 10 segundos que muestra al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparentemente sacando pecho de haber adelantado las elecciones generales en busca de “una salida personal”. “Para una vez que dice la verdad, había que ponerlo”, se congratulaban desde el Partido Popular.

El vídeo fue publicado en el perfil de TikTok del PP de Madrid, pero también en la cuenta personal de Twitter del ya citado Ignacio Dancausa. En el primer caso, el corte ya no se puede ver, y su enlace redirige a una página que informa de que “el vídeo no está disponible actualmente”. En el segundo caso, el mensaje de Dancausa en Twitter sigue visible, y de hecho fue retuiteado por el perfil de Nuevas Generaciones de Madrid.

Pedro Sánchez dice una verdad por primera vez en 5 años de gobierno. pic.twitter.com/xrnKmxQGdF — Ignacio Dancausa (@Idancausa) 5 de junio de 2023

Un bulo sobre otro “bulo”

En realidad, se trata de un fragmento de una comparecencia de Sánchez tras una reunión celebrada este lunes con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en la que el presidente respondía a las informaciones que lo señalan como posible futuro candidato a la secretaría general de la OTAN, de modo que esta aspiración lo habría llevado a convocar elecciones anticipadas para el próximo 23 de julio.

En esa rueda de prensa, Sánchez tachaba esto de “bulo”. “Quieren justificar que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, que solamente pienso en mí y no pienso en la sociedad española. Todo es un bulo”, aseguraba. “Rechazo ese bulo, esa desinformación. Es, de nuevo, una prueba más de la importancia de que la democracia se defienda ante las fake news”, insistía.

El vídeo que publica el PP recortaba esas declaraciones de Sánchez y las limitaba a “que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, que solamente pienso en mí y no pienso en la sociedad española”.

No permitimos el contenido impreciso, engañoso o falso que pueda causar un daño considerable a individuos concretos o a la sociedad TikTok

Ahora, y de acuerdo con la información que ofrece la Ser, TikTok ha suprimido este contenido al infringir las normas de la plataforma. “Si encontramos infracciones, eliminaremos el contenido y avisaremos al propietario de la cuenta”, advierte la red social.

En el apartado de ‘Integridad y autenticidad’ de las “normas de la comunidad”, TikTok especifica acerca de la desinformación: “No permitimos el contenido impreciso, engañoso o falso que pueda causar un daño considerable a individuos concretos o a la sociedad, con independencia de su intención”.

TikTok menciona también el uso de contenidos manipulados en la plataforma, que en todo caso deberán llevar un aviso para los usuarios. “La inteligencia artificial (IA) puede hacer que resulte más difícil distinguir entre la realidad y la ficción, lo cual entraña tanto riesgos sociales como individuales. Los medios sintéticos o manipulados que muestren escenas realistas deben divulgarse públicamente. Para ello, se puede usar un sticker o leyenda, como ‘sintético’, ‘falso’, ‘no real’ o ‘alterado’”, apuntan.