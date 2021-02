Así ve la prensa de derechas la salida del PP de Génova 13: "No se puede cerrar la crisis de las catalanas en falso"

La prensa conservadora dedica este miércoles sus editoriales al anuncio que realizó ayer el líder del PP, Pablo Casado: la venta de la sede de Génova, reformada con dinero procedente de la caja B, para romper con el pasado de corrupción del partido. En líneas generales diarios como El Mundo, ABC o La Razón coinciden en que el gesto no es suficiente y debe ir acompañado por una reflexión y un cambio de táctica tras la debacle sufrida en las elecciones catalanas.

Casado afronta una refundación del PP para romper con el pasado de corrupción y en medio de las críticas a su liderazgo

En concreto, El Mundo lamenta el momento elegido para el anuncio porque "parece obedecer al propósito de silenciar el necesario debate sobre los errores cometidos" en las elecciones catalanas. "No se puede cerrar una crisis en falso porque eso supone renunciar al diagnóstico que permitirá la rehabilitación de una estrategia ganadora en futuros lances. El jefe de la oposición y alternativa a Sánchez no puede permitirse más bandazos ni más indefinición, que es la verdadera causa de su ineficacia electoral y no el recuerdo de la Gürtel", inciden.

Para El Mundo —que señala también que el PSOE "no renunció a Ferraz teniendo en su haber los peores escándalos de la democracia"— no "basta" con cambiar de sede sino que el PP debe "cambiar por dentro" y el objetivo de Casado tiene que ser la refundación del centroderecha: "Salir del búnker de unos pocos incondicionales para escuchar a la sociedad, abrir el partido al talento que el PP siempre tuvo–especialmente en materia económica– y no anularlo (caso de Álvarez de Toledo)".

Al PP le falta una "estrategia compatible" con la visión de España de Cs y Vox

Génova es la protagonista de la imagen de portada de ABC de hoy, que le dedica un editorial y un artículo de su director, Julián Quirós. Para el periodista, es más relevante [que la venta en sí] "identificar un proyecto político nítido, sólido, seductor, en el que no sea preciso poner el cartel de 'Se vende'". En su editorial, por otro lado, ABC defiende que "al PP le sobra tacticismo coyuntural y le falta consagrar una estrategia global que sea mayoritariamente compatible con la visión de España que tienen los votantes de Ciudadanos y de Vox".

Por su parte, La Razón dedica un editorial a los malos resultados de la formación en Catalunya en el que argumenta, entre otros motivos, que en ellos han repercutido los ecos de la "pertinaz campaña de la 'corrupción del PP'": "A tenor de cómo se estiran los procesos judiciales y mediáticos a lo largo de décadas, debe ser un caso único en el mundo de la política, especie de estigma para el que, tal vez, sólo tal vez, el cambio de sede no sea suficiente paliativo". El texto se pregunta si Pablo Casado será capaz de "rearmar ideológicamente un partido que, lejos de la caricatura interesada de los adversarios, tiene impresa la cultura del acuerdo que hizo posible la Transición".

"El desvalido edificio no sabía que los recursos podían tener origen ilícito"

El director del periódico, Francisco Marhuenda, afirma en un artículo de opinión titulado 'El pobre edificio que repudia el PP' que el problema es que "la izquierda política y mediática" han convertido el edificio en un ariete contra el PP porque la reforma se habría pagado con dinero negro. "Estoy seguro que el desvalido edificio no sabía que esos recursos podían tener un origen ilícito. Si hubiera sido de izquierdas, que son más pícaros, lo habría preguntado ahorrándose la humillación de ser repudiado", escribe, y añade que le entristece la "voladura simbólica de un edificio inocente". Marhuenda acaba su artículo recordando que los socialistas franceses vendieron su sede en Solférino "para conseguir una refundación que todavía no han conseguido": "Esperemos que el PP tenga más éxito, ya que cuenta con una sólida base a pesar de la inquina de la izquierda".

Las páginas de El Mundo acogen además un artículo de opinión de Federico Jiménez Losantos, en el que afirma que Casado "insiste en retar a la hemeroteca" y recuerda cuando declaró en 2018 que el PP debía cambiar de hábitos y "no mudarse a la casa de enfrente". Losantos sostiene en ese artículo de El Mundo y en su programa de radio, Es la Mañana de Federico, que pese a que ha defendido otras veces la "conveniencia" de que el PP abandonase "esa sede maldita", el "único día en que no procedía anunciarlo era ayer, y menos aún como fruto único o fruta borde de las elecciones catalanas".

Libertad Digital, medio de Federico Jiménez Losantos, titula su editorial 'El problema del PP no es su sede'. "¿Pero cómo pueden pensar los dirigentes del PP que los millones de votantes que han dejado de votar a su partido lo han hecho por el caso Bárcenas y no por la orfandad en la que Rajoy primero y ahora Casado han dejado a buena parte de la derecha liberal-conservadora?", se preguntan.