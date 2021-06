'Mira dentro' de Maldita Nerea: "La solución a nuestros problemas está dentro de nosotros"

"Cuando se carece de la disciplina interna que produce la serenidad mental no importan las posesiones o condiciones externas, ya que estas nunca proporcionarán a la persona la sensación de alegría o felicidad".

Esta es una de las reflexiones que se recogen en El arte de la felicidad. En él, el Dalai Lama conversa con el psiquiatra americano Howard C. Cutler sobre cómo encontrar la paz interior a través de la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Este es uno de los libros que sobresalen en el minúsculo y acogedor estudio en el que suele componer Jorge Ruiz (Murcia, 1975), vocalista y líder de Maldita Nerea. Este lugar es su santuario, mirar dentro su filosofía cotidiana: "Es un mensaje muy antiguo que está en todas las culturas y todas las filosofías, pero yo lo descubrí realmente con este tema".

Mira dentro es la canción que dio nombre al séptimo disco de Maldita Nerea. La que, al principio, no quería convertir en single por ser "demasiado reflexiva y lenta". La que le hizo cambiar su forma de ver el mundo y con la que dejó de temer al frío, a los miedos, a la soledad. "Mira dentro cambió mi vida porque venía a decir: '¿Qué estás haciendo que no te escuchas?'. En vez de mirar fuera y atender a estímulos que no son tan relevantes, mira dentro, que es donde está la solución a los problemas", explica el compositor. "Todos queremos estar tranquilos para reconectar con nosotros, eliminar el ruido mental, darnos un abrazo y sentirnos bien. Por eso, me lo estoy diciendo a mí mismo porque a mí también me cuesta mirar dentro", añade.

– ¿A qué lugar lejano lleva esa nave espacial de la que hablas en la canción?

– Al amor… El mejor lugar que existe es el amor verdadero, auténtico, puro. Yo siempre digo que mi planeta está donde esté la persona a la que quiero.

Han pasado siete años desde que se publicó y Jorge Ruiz lleva tiempo navegando hacia mar abierto: cumpliendo sus sueños, haciendo música y escuchándose a sí mismo. Lo que no se imaginaba el artista murciano, sin embargo, es que este mensaje calaría tan fácil y conectaría tanto con la gente joven. "Me acuerdo de ir a un festival en un recinto supergrande, donde la mayoría de los grupos no tocaban en directo y eran más actuales, más trendy… Pensábamos que nos íbamos a llevar un guantazo soberano cantando esta canción en acústico, pero fue al contrario. Decenas de miles de personas pararon el ritmo para cantar 'que navegues siempre hacia mar abierto…' y ese tipo de cosas tan profundas que dice la canción. Fue absolutamente mágico y muy impactante".