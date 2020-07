11 libros para no olvidarnos del coronavirus este verano

Durante las primeras semanas de la pandemia, el mercado editorial encontró una forma de sortear la crisis económica sin olvidar la sanitaria: publicar títulos sobre lo vivido o recuperar otros de su catálogo que ayudasen a comprender al nuevo patógeno. En ese momento, hubo voces que lo consideraron precipitado. Aún no había terminado el confinamiento y acababan de arrancar las investigaciones para encontrar la vacuna, pero los sellos literarios ya anunciaban ensayos y libros de ficción centrados en el coronavirus. Teniendo en cuenta que la "nueva normalidad" no lo ha hecho desaparecer, leer al respecto ahora resulta más apropiado que nunca. Primero, para no relajarse más de la cuenta este verano, pero también para conocer conceptos epidemiológicos, antecedentes y las consecuencias médicas y sociológicas que nos esperan.

Desde científicos hasta historiadores, sociólogos, ambientólogos y periodistas, muchos autores han confeccionado crónicas de lo futuro, de lo presente, pero sobre todo de cómo el pasado puede ayudar a combatir al virus. A continuación, algunas novedades literarias interesantes para ejercitar la memoria de lo vivido durante estas vacaciones.

Pandemia, de Sonia Shah (Capitán Swing)

Esta investigadora y oradora científica publicó Pandemia en 2017, cuando la palabra era una gran desconocida para Occidente a pesar de que en los últimos cincuenta años han surgido más de trescientas enfermedades infecciosas en todo el mundo. Shah ha renovado el prólogo para, no sin un tono de reproche, adaptarlo a lo ocurrido con el coronavirus. Mucho antes de la llegada de la COVID–19, casi todos los epidemiólogos coincidían en que un virus causaría una pandemia mortal en las próximas generaciones: el ébola, la gripe aviar o algo completamente nuevo. Al final, la última opción se ha impuesto de forma trágica, pero Shah aprovecha para sacar los colores a los líderes mundiales que descuidaron la salud pública de todo el planeta hasta el punto de carecer de herramientas para enfrentarse a esta emergencia.

Contagio, de David Quammen (Debate)

En la línea de Shah, Quammen, divulgador científico de 72 años, no se muestra sorprendido con el estallido de la crisis de coronavirus. Lo que sí le sorprende y decepciona es la actitud de los gobiernos al frente de este microorganismo letal. En Contagio, el estadounidense persigue al murciélago acusado de ser el origen de diversos virus, desde el SARS hasta el ébola, y traza el rastro de otras enfermedades zoonóticas. Para ello, viaja en compañía de los mejores científicos del mundo a la selva centroafricana, las cuevas de China meridional o las azoteas de Bangladesh, pero también a los sofisticados laboratorios cuyo personal investiga virus letales bajo las más altas medidas de seguridad. Quammen habla de los animales, pero no olvida al mayor culpable de la extensión de toda pandemia: el ser humano.

Un día en la vida de un virus, de Miguel Pita (Periférica)

El doctor en Genética y Biología Celular Miguel Pita nos explica en este libro cómo un fragmento disperso de material genético puede paralizar a toda una civilización en pleno siglo XXI y causar tantas muertes. Mezclando el rigor científico con casuísticas cotidianas y muy visuales, Pita logra lo que todo divulgador debería proponerse hoy en día para acercar las complicadas siglas del virus a la población que lo padece. Esa será la única manera de hacerla consciente de su propagación: “El virus ha topado con una especie que no se lo va a poner difícil: puebla todo el planeta con más de siete millones de habitantes que no paran de moverse de un lado a otro y vive una existencia frenética que le otorga una curiosa y falsa sensación de superioridad e inmortalidad”, escribe el joven investigador de la Universidad Autónoma de Madrid.

La amenaza más letal, de Michael T. Osterhom (Planeta)

Hace tres años, uno de los epidemiólogos más prestigiosos del mundo escribía un libro de subtítulo, Nuestra guerra contra las pandemias y cómo evitar la próxima, como si hubiese contado con una bola de cristal. Michael T. Osterhom fue de los primeros investigadores sobre el SIDA y lleva advirtiendo desde hace años que la mayor amenaza de la humanidad no era una guerra, sino una pandemia. En este profético título, el experto da ciertas planes sensatos que ayudarían a los líderes a gestionar un virus sin cura que amenaza no solo las vidas, sino la economía de todo el planeta.

Los días de la fiebre, de Andrés Felipe Solano (Temas de Hoy)

Escrito desde Seúl, el testimonio de Felipe Solano se adelanta a todo lo que semanas más tarde preocuparía en Europa hasta extenderse luego por el resto del planeta. Corea del Sur, además, ha sido el país más alabado por su gestión sanitaria y ciudadana de la crisis. Con todos estos ingredientes externos, Los días de la fiebre es un análisis sobre las restricciones lúcidas o polémicas de un país al que nunca mirábamos y que acabaron siendo medidas universales, al igual que la incertidumbre sobre el futuro: ¿Serán las brigadas de desinfección los nuevos bomberos? ¿Cómo nos relacionaremos emocionalmente a través de las mascarillas? ¿Cómo será la soledad compartida en compañía de veinte personas?

Un planeta de virus, de Karl Zimmer (Capitán Swing)

"Los virus son unas criaturas fascinantes que a lo largo de los últimos siglos han sido consideradas a la vez como seres vivos y como simples trozos de ARN sin vida pegados a proteínas; también son las estructuras orgánicas más simples y a la vez las más sofisticadas, el primer y el último estadio de la evolución de la vida en el planeta", reseñaban en Consumo Claro. Y así los describe el divulgador científico Zimmer en Un planeta de virus, un repaso por la historia de estas formas de vida tan diminutas como terribles y que han marcado nuestra vida como especie mucho más de lo que creemos.

Si puede, no vaya al médico, de Antonio Sitges-Serra (Debate)

A pesar del mensaje contradictorio del título con el momento actual, el ensayo del doctor Sitges–Serra en realidad busca plantar cara a la industria farmacéutica que se ha hecho dueña en la sombra de los sistemas de salud. Sin embargo, su libro no deja de tener un enfoque provocador al criticar también a una sociedad hipocondríaca, sobrediagnosticada y que, en su opinión, satura los sistemas de salud muchas veces sin justificación. El exjefe de cirugía del Hospital del Mar de Barcelona infiere en su libro que tanto la medicina pública como la privada padecen las consecuencias de la tecnolatría, del afán de lucro y de la sed de prestigio se interponen entre el médico y el paciente.

Pandemónium, notas sobre el desastre, de Jorge Alemán (NED)

Jorge Alemán dialoga en este libro con algunos de los pensadores más importantes del presente (como el italiano Giorgio Agamben) sobre cómo la COVID–19 muestra la eficacia de los aparatos ideológicos del neoliberalismo para que la desigualdad sea considerada como el estado natural de la sociedad, mientras que la ultraderecha sigue desarrollando su narrativa paranoica de imputación al Otro (extranjeros transmisores del virus) que trata de imponer la eliminación de los más débiles. Una obra filosófica que genera un debate alrededor de la igualdad a partir de las muertes que ha dejado coronavirus.

La bolsa o la vida, de Rosa María Artal (Roca Editorial)

Hoy en día hay eventos que si no se transcriben a tiempo real corren el riesgo de ser manipulados o enterrados por bulos. Y con esta intención, la columnista Rosa María Artal ha recogido los de la crisis del coronavirus en su libro. Abordando con detalle los hechos políticos del antes y el durante de la pandemia, Artal desarrolla una macro–crónica urgente lanzada antes de que termine el estado de alarma. Desde los primeros días de 2020, la formación del Gobierno de coalición, el debate nacionalista y la previa del 8M hasta hoy, cuando la oposición ha pedido el pase adelantado a la "nueva normalidad" dando a elegir entre la economía y la salud, "la bolsa o la vida". Para Artal, "una trampa neoliberal que no deberíamos permitir".

Liquidación, de Ling-Ma (Temas de Hoy)

Publicada en inglés en 2018, en Liquidación la estadounidense Ling Ma construye una afilada crítica al capitalismo plagada de ironía. Además, predice, sin saberlo, el primer contagio global del siglo XXI, solo que no se llama coronavirus si no Fiebre Shen, una infección mortal que viene de China y está diezmando poblaciones. Es la única obra de ficción de toda la lista, pero su reflejo de la generación millennial y la incorporación a la rueda capitalista en pleno apocalipsis sanitario resulta oportuno para poner una dosis de distensión entre los ensayos científicos.

Pandemia, de Slavoj Zizek (Anagrama)

En su nuevo libro, el irreverente filósofo esloveno huye de las "reflexiones ingenuas" y aborda las que para él son las únicas soluciones a largo plazo de la crisis del coronavirus: un nuevo comunismo, conciencia ecologista y una lucha por perder las menores libertades por el camino. En la introducción, Zizek afirma que "la nueva normalidad tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas" o surgirán barbaries. Y no se refiere únicamente a reforzar los sistemas de salud, sino a reformular desde los cimientos la mayoría de nuestras democracias.