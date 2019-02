El Gobierno obvió el párrafo en el que el Vaticano especifica que "no quiere intervenir" en la exhumación de Franco

Fuentes de la Moncloa hicieron público el pasado miércoles el párrafo de una carta fundamental para el proyecto de exhumación de Franco: contenía la postura de la Santa Sede después de que el prior se haya negado a abrir la puerta a los técnicos, una postura avalada por la Iglesia española. En el fragmento enviado, el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, le decía el 14 de febrero a la vicepresidenta Carmen Calvo que no es partidario de oponerse a la exhumacion del Valle de los Caídos: "La Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone". Y continuaba recordando a Calvo que han mediado para que el prior no siga obstruyendo la exhumación: "A la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las Autoridades civiles".

Sin embargo, el Gobierno no hizo público el párrafo anterior, que contiene un matiz relevante. Parolin –después de recordar que el "asunto afecta a la familia, el Gobierno español y la iglesia local"– decía por escrito que "en cumplimiento del principio de no intervención en asuntos que pertenecen esencialmente a la competencia interna de otro estado, la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española".

La carta íntegra, publicada por El Independiente, refleja claramente que, aunque la orden vaticana es cumplir el "ordenamiento" y obedecer a las "autoridades civiles", la postura de la Santa Sede es más equidistante de lo que hacía pensar el párrafo enviado sin contexto y que llevó a eldiario.es a titular que el Vaticano apoyaba la postura del Gobierno frente a la oposición del prior.

Aunque la portavoz Celaá ha dicho en Consejo de Ministros este viernes que no hay "ningún problema" en hacer pública la carta íntegramente, eldiario.es la solicitó al Gobierno el jueves para confirmar su contenido y evitar, precisamente, que el párrafo hubiera sido sacado de contexto. Fuentes de Moncloa rechazaron hacer público su contenido total.