Greenpeace proyecta imágenes de incendios sobre los árboles del Retiro

Imagen facilitada por Greenpeace. La organización ecologista incendia simbólicamente los árboles del Retiro y con el mensaje SOS. PLANETA EN LLAMAS para denunciar la falta de medidas por parte de gobiernos y empresas contra los incendios en la Amazonía (y el resto del mundo).\r\r©Greenpeace/Pedro Armestre\r\r©Greenpeace Handout/Pedro Armestre- No sales - No Archives - Editorial Use Only . EFE