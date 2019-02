El director de Memoria Histórica propone un "plan de choque de exhumaciones" a las comunidades autónomas

El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, se ha reunido este miércoles con representantes de las comunidades autónomas en esta materia para poner en marcha un "plan de choque de exhumaciones de fosas comunes". No obstante, Martínez ha confiado la suerte de ese plan a los trabajos que se vienen realizando a nivel autonómico y ha supeditado la intervención de la administración central, por la vía del convenio, a que "realmente podamos encontrar alguna vía de financiación".

Los malogrados Presupuestos Generales del Estado para 2019 preveían una partida para esta materia de 15 millones de euros, de los que "la inmensa mayoría iban destinados a exhumación, porque creemos que es una cuestión prioritaria", ha indicado el director general de memoria histórica, dependiente de Justicia, justo antes de reconocer que "en este momento tenemos cero euros". La última dotación fue de 2,5 millones, en 2012, contemplados en los primeros presupuestos de Mariano Rajoy, que dejó sin financiación a la memoria histórica desde entonces y hasta la fecha.

Las exhumaciones

Entre 2000 y 2012 se habían desenterrado en España tan solo 332 fosas comunes, con restos de unos 6.300 desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Martínez ha refrescado esos datos, "todavía en proceso de actualización", y ha indicado que, desde el año 2000 al hasta el año 2018, "se han intervenido sobre 740 fosas, con una exhumación de un poquito más de 9.000 cadáveres". Es decir, en los últimos cuatro años se han intervenido 408 fosas y se han exhumado restos de 2.700 personas. "Donde más exhumaciones hay es en el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero y después de (la aprobación) la ley de Memoria Histórica, en 2007. Hay un bajón a partir del Gobierno del PP, pero empieza a subir, fundamentalmente, gracias a las comunidades autónomas", ha señalado.

"Hemos visto que bastantes comunidades, actualmente, tienen sus procesos de exhumaciones, su convocatoria de subvenciones en función del presupuesto que tienen y el plan, en algunos casos, ya está puesto en marcha. Nosotros, en ese proceso, entraríamos a colaborar en el supuesto de que podamos tener financiación", ha explicado Martínez. Ha puesto como ejemplo a Andalucía, que tiene actualizado el número de fosas (en torno a 709, ha dicho); de Navarra, que actualiza su mapa cada tres meses; o el de Euskadi, "que prácticamente nos viene a decir que allí no hay fosas ya", ha indicado. En este sentido, el responsable de memoria histórica ha pedido a las comunidades "que en el plazo más inmediato" hagan llegar al ministerio de Justicia esas actualizaciones para poder volcar los datos en el Mapa Integrado de Fosas, que actualmente sitúa 2.000 fosas.

"Una cuestión de humanidad"

Respecto a la posición de los representantes de memoria histórica de las comunidades, Martínez ha explicado que todas han coincidido en que "tiene que ser el Estado quien lidere el proceso de exhumaciones" y que "el Estado somos todos: comunidades, ayuntamientos y diputaciones". Además, ha resaltado una "voluntad claramente a favor" de impulsar el mapa de fosas. "Ha habido unanimidad en que esto, realmente, es una cuestión de humanidad, de democracia y, fundamentalmente, de derechos humanos. Es algo que sistemáticamente nos están requiriendo los organismos internacionales humanitarios", ha explicado.

La pasada semana, Vox anunció que llevaría a la comisión de Cultura y Patrimonio del Parlamento andaluz, que preside, la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Preguntado por la posición de Andalucía en la reunión, Martínez ha comentado que han asistido a la reunión "por deferencia" y para recoger toda la información que le trasladarían al representante de memoria histórica, que todavía no ha sido nombrado. "En Andalucía, en estos momentos, hay 74 autorizaciones de exhumaciones. La representante no se ha pronunciado sobre que no las vayan a realizar", ha indicado para matizar que "no era la persona adecuada y tampoco tenía esa responsabilidad".