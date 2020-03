Sanidad confirma el contagio de tres menores pero descarta el cierre de colegios porque "no reduce el riesgo"

Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Saniadad, ha comparecido como está haciendo diariamente tras la reunión de seguimiento de la situación del coronavirus en España. El país sigue en fase de 'contención' y la cifra de positivos ha alcanzado el mediodía de este miércoles los 193, 14 de ellos de transmisión local. Se han confirmado los tres primeros de menores: una niña en la Comunidad de Madrid, que tiene 4 años según ha informado la Consejería autonómica, y dos también en edad escolar en Castilla-La Mancha. Los tres tenían contagios en sus entornos.

A pesar de esos casos, y aunque es una opción que se barajó para la 'zona de riesgo' que hay en Torrejón de Ardoz, ahora mismo el Ministerio descarta cerrar colegios como prevención. Pueden tomarse medidas en algún aula concreta o para algunos docentes que serán comunicadas a los centros, pero suspender clases en algunas zonas ahora mismo "no es necesario". Eso "no reduciría el riesgo" sino que podría tener un efecto negativo por poner a los niños en contacto con otras personas infectadas, según han valorado.

Los niños "no se quedarían encerrados en sus casas" si se cerrasen colegios, ha razonado, porque no se trataría de una cuarentena, y "estarían en contacto con otros niños" igual. "Sería una medida de prevención llamativa" pero "tenemos que valorar el impacto que queremos tener, y esto podría tener un impacto secundario peor del que teníamos" así que "valoramos que ahora mismo no beneficiaría a la población".

Simón, para tranquilizar, ha repasado los datos sobre el COVID-19 en niños. Según se ha observado en China, "les afecta menos" y "en general, la evolución es benigna". En el país asiático no se ha registrado ninguna muerte de menor de 9 años por esta causa. Pero sí recuerda que "los cuadros de niños" siempre "se tienen que considerar con cuidado" en materia de salud pública, por tratarse de un grupo sensible y porque pueden suponer un fuerte núcleo de contagio en sus familias y entornos.

Simón también ha detallado algunas de las circunstancias del primer fallecido en España a consecuencia del coronavirus, que murió el 13 de febrero pero se conoció ayer 3 de marzo. Como hizo público la Comunidad Valenciana, se trata de un hombre en Valencia que lo importó de Asia. Simón lo ha lamentado: "Sabíamos que, desgraciadamente, y a medida que aumentan los casos, era algo que podía darse". El paciente contaba en su historial clínico con otros factores de riesgo y se le identificó el coronavirus mediante la autopsia porque, aunque falleció de neumonía, "no encajaba bien" en los parámetros. "La parte no tan mala, y para tranquilizar a nivel de control poblacional", es que se ha "identificado bien" a todos sus contactos y no hay indicios de que se haya dado transmisión comunitaria desde que murió.

La Comunidad de Madrid cuenta 70 contagios, la que más en todo el Estado. 6 de ellos son de transmisión autóctona, a la espera de la investigación de otros 4. "Cada caso del que no se encuentra el origen" es "un paso" hacia la certeza de que puede haber habido una "transmisión comunitaria" en algunas zonas, localizadas sobre todo en Torrejón de Ardoz, "que requieran garantizar como mínimo medidas básicas de control de los casos". Pero Simón ha recordado que el aumento en Madrid se debe también a que la Comunidad está haciendo "un esfuerzo enorme" en incrementar la sensibilidad de detección, y por eso se están detectando casos con síntomas leves que quizá hace unos días hubiesen pasado desapercibidos.

España y la Comunidad de Madrid siguen en una fase de 'contención' y de 'percepción de riesgo' muy similar a la de ayer, ha repetido Simón, motivo por el que no son necesarias medidas de restricción.

Suspensión de eventos deportivos

El ministro Salvador Illa anunció ayer martes que han consensuado con el Consejo General Superior de Deportes y con las comunidades que los eventos deportivos en los que se espere "una gran presencia de aficionados" provenientes de zonas de riesgo se celebren a puerta cerrada. El Valencia Basket, afectado por su partido con el Armani Exchange Milán, ha anunciado su intención de celebrarlo a puerta abierta a pesar de la recomendación gubernamental alegando que no han vendido entradas a italianos. Simón ha indicado que la medida "solo se alinea con lo que ya se aplica en Italia" y que compete al Consejo General Superior de Deportes tomar las decisiones finales, que también tienen que tener en cuenta el "juego limpio" y por tanto con que no solo haya aficionados de una parte.

En todo caso, la medida sobre eventos deportivos se debe solo a la posible presencia de aficionados de regiones que se consideran de riesgo. Por eso, y teniendo en cuenta que seguimos en fase de 'contención', Sanidad no se plantea medidas restrictivas para otros eventos multitudinarios previstos para los próximos días, como el 8M, más allá de las "recomendaciones de sentido común" relacionadas con la higiene y con no acudir a ese tipo de citas si se tiene sintomatología gripal.

En cuanto a la venta de mascarillas a personas que no las necesitan –solo las requiere personal sanitario y personas con patologías respiratorias, no las sanas–, que se ha intervenido en Francia, Simón ha contado que el Ministerio está en contacto con proveedores y agencias del sector por si hubiese que ajustar algún control. Por el momento no se ha decretado nada sobre ello porque en España "ahora mismo no hay problema de desabastecimiento", según les transmiten.