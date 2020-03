Francia requisa todas las mascarillas para reservarlas para el personal sanitario y los pacientes de coronavirus

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes que su Gobierno ha requisado todas las existencias de mascarillas del país para reservarlas para el personal sanitario y los contagiados del coronavirus que las precisen, al tiempo que las autoridades anunciaron una cuarta muerte -un paciente de 92 años- relacionada con la enfermedad respiratoria, que ha dejado más de 200 casos en el país galo.

"Requisamos todas las existencias y la producción de mascarillas de protección. Las distribuiremos entre los profesionales sanitarios y los franceses afectados por el coronavirus", afirma Macron en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le Coronavirus. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2020

La decisión de Macron de requisar las mascarillas se produce después de que el ministro de Economía, Bruno Le Maire, denunciara la multiplicación de su precio, así como el de los geles antisépticos.

"Nos llegan noticias de que los precios de los geles se han multiplicado por dos o por tres en algunos comercios y por Internet", explicó Le Maire en una conferencia de prensa. Ante ello, el ministro aseguró que ha ordenado una investigación sobre la especulación con los precios y que no descarta limitarlos por ley.

En España, según explicó la semana pasada la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), la demanda de mascarillas por el coronavirus ha aumentado un 8.000% en las farmacias españolas, que advierten de que la alarma es infundada y hacen un llamamiento a la tranquilidad. El presidente de Fedifar también alertó de que los precios de los geles desinfectante y las mascarillas que se venden por Internet se ha multiplicado por diez.

La OMS ha sido clara respecto al uso de mascarillas: las recomiendan a quienes están enfermos para evitar contagiar a otros, no al resto para protegerse de un contagio, El director de emergencias, Mike Ryan, ha dicho que la organización apoya a quienes las quieran utilizar si eso los hace sentirse más seguros, pero que no usarla no aumenta el riesgo de contagio para ninguna persona . "Las máscaras pueden prevenir que usted infecte a otras personas, pero nada más", ha asegurado, a la vez que defiende que para los trabajadores de salud sí es importante utilizar mascarillas especiales al tratar con pacientes infectados.