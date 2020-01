Sanidad estudia a dos personas procedentes de China con síntomas, aunque "casi" descarta que sea coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha comunicado este viernes que estudia dos posibles casos en relación al coronavirus cuyo origen está en la ciudad china de Wuhan, pero en ambos está "prácticamente" descartado el positivo. Los resultados definitivos, que se están llevando a cabo en el Centro Nacional de Microbiología, se sabrán en las próximas 24 horas. "No hay visos de que vaya a confirmarse" y está "casi descartado" que esas dos personas tengan coronavirus, ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en declaraciones a los periodistas en la sede del Ministerio.

Simón ha precisado que una tiene una probabilidad "muy baja" de dar positivo ya que sus características clínicas están "al límite", y el otro se está planteando descartarlo como caso de investigación porque ya pasó el periodo incubatorio. Estos dos casos son al margen de las mujer que había hecho aterrizado en Barcelona procedente de China, que ya está descartada como infectada por el Servicio de Sanidad Exterior. Simón, por "confidencialidad", no ha querido dar ni la comunidad autónoma en la que se encuentran las dos personas en estudio ni la nacionalidad.

El último balance del gobierno chino, de este viernes, ha indicado que han aumentando a 26 las muertes por el coronavirus y hay más de 800 contagiados en Wuhan. En esa ciudad china hay tres empresas de matriz española, con las que el Minsiterio está en contacto y se les han dado "instrucciones" de prevención, pero "el riesgo no es alto". Simón ha insistido en que el nivel de riesgo para la población española es "muy bajo". Actualmente se contemplan dos condiciones para activar el protocolo: que una persona haya estado en Wuhan o en contacto con alguien que haya estado en Wuhan, y que presente sintomatología, que es parecida a un proceso gripal.

Incluso en ese escenario, ha explicado Simón, es más probable que se trate de una gripe, dado que estamos en plena época. Hay que evitar el contacto con personas sanas y acudir "tranquilamente" al médico comunicando que se ha estado en la ciudad china. En el centro de salud se debe proceder a aislar a la persona y luego a analizar las muestras para poder identificar si es un caso o no, en el Centro Nacional de Microbiología.

Si España llegase a confirmar algún caso, se activarían las medidas de control necesarias, que abarcarían principalmente a las personas que hayan tenido contacto con la infectada. Sanidad, junto a las comunidades autónomas y el Instituto de Salud Carlos III, está trabajando en un documento técnico en el que se especificará el procedimiento a seguir y las medidas de seguridad a tomar por los profesionales. Lo hará público en las próximas horas. Por ahora, si hay alguna sospecha, son las mismas "que en cualquier infección de transmisión respiratoria: mascarilla, guantes, batas, lavado de manos, y el mínimo personal posible".

El objetivo de Sanidad va a ser "garantizar que la identificación" del virus se haga bien pero "sin colapsar" el Sistema Sanitario, que ahora mismo sería más problemático que activar otro tipo de emergencia. En los aeropuertos "no se plantea" por el momento llevar a cabo acciones debido a que no hay vuelos directos con Wuhan, "es la posición común en los países europeos". Sería "implementar disonancias importantes" para los pasajeros que "no aportarían" prevención. El coordinador ha recordado que todos los casos se han producido en Wuhan, no en Europa ni en otra parte de China, por lo que solo los aeropuertos del continente que tengan vuelos directos con esa ciudad tienen que tomar protocolos específicos.