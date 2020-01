Aumentan a 25 las muertes por el coronavirus y hay 830 contagiados en China

El número de muertos por el nuevo coronavirus de China se ha elevado a 25, y el de infectados confirmados en el país asiático a 830, según ha informado la Comisión Nacional de Sanidad. A la medianoche hora local (16.00 GMT del jueves), el organismo indicó que a lo largo del día 23 se certificaron 8 nuevas muertes y 259 nuevos casos, que afectan a 29 provincias y regiones autónomas de todo el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no considera, de momento, que el brote provocado por la nueva cepa de coronavirus en China constituya una emergencia internacional. El presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha tomado la decisión tras reunirse por segundo día consecutivo con el Comité de emergencia, formado por varios expertos en control de enfermedades epidémicas, que ha concluido que "todavía es demasiado pronto" para declarar una emergencia de salud pública de interés internacional.

Por primera vez, uno de los fallecimientos del jueves ha tenido lugar en la provincia de Hebei (en el noreste y que circunda Pekín), fuera de la provincia de Hubei, de la que es capital Wuhan, ciudad de unos 11 millones de habitantes, epicentro del brote y cuyos accesos permanecen cerrados desde ayer para evitar una mayor propagación. Hasta la fecha todas las víctimas se habían registrado en Hubei.

34 dados de alta y 177 pacientes en estado grave

Al menos 177 pacientes se encuentran en estado grave, mientras que 34 han sanado y han sido dados de alta. Las autoridades sanitarias han realizado seguimiento médico a 9.507 personas que han estado en contacto cercano con alguno de los infectados, de las que 8.420 continúan en observación.

Fuera de China, la fuente indicó que dos de los tres casos diagnosticados en Tailandia se han curado, así como el de Japón. Además, hay un caso en los siguientes países: Corea del Sur, Estados Unidos y Singapur. Y dos en Vietnam.

Taiwán también cuenta con un caso, aunque las autoridades chinas consideran Taiwán una provincia de China y por eso la incluyen en el recuento nacional.

Cancelación del transporte

China ha ampliado la cancelación del transporte a 8 ciudades de la provincia de Hubei, epicentro del brote de coronavirus, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio. Las autoridades de las ciudades de Wuhan (capital de Hubei, de 11 millones de habitantes y origen del brote), Huanggang, Ezhou, Chibi, Xiantao, Qianjiang, Zhijiang y Lichuan emitieron circulares informando de las restricciones a la movilidad.

El Gobierno municipal de Huanggang -situada a unos 60 kilómetros de Wuhan y separada de Ezhou solamente por el río Yangtsé-, anunció que a partir de la medianoche hora local (16.00 GMT) de este jueves quedarían suspendidos todos los transportes públicos locales y de larga distancia y "cerrada temporalmente" la estación de ferrocarril.

"Todos los cines, cibercafés y lugares de reunión en interiores, así como los lugares de turismo y entretenimiento en la ciudad de Huanggang serán cerrados", apunta el comunicado, que también anuncia la clausura del mercado central pero no establece ningún calendario para la reapertura de los citados emplazamientos.

Wuhan suspendió a partir de las 10.00 horas locales (02.00 GMT) de ayer el "transporte público urbano, el metro, el ferry y los transportes de pasajeros de larga distancia" y cerró indefinidamente el aeropuerto y la estación de tren para salir de la ciudad.

Se desconoce el alcance de la transmisión

Los coronavirus son una gran familia de virus, algunos de los cuales pueden causar enfermedades humanas que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo, explica la OMS. Lleva ese nombre por los picos que sobresalen del patógeno, a modo de corona, que pueden observarse al microscopio. La cepa que ha brotado en China, llamada 2019-nCoV, no se había identificado previamente en humanos y de momento siguen desconociéndose detalles sobre el alcance de su transmisión o gravedad.

"Todavía hay mucho que no sabemos. No conocemos la fuente de este virus, no entendemos la facilidad con la que se propaga y no comprendemos completamente sus características clínicas o su gravedad", ha indicado la OMS.

Lo que sí se sabe es que el virus puede causar una enfermedad grave, aunque para la mayoría causa síntomas más leves. "Sabemos que entre los infectados, una cuarta parte de los pacientes han experimentado una enfermedad grave", ha señalado Tedros Adhanom Ghebreyesus en la rueda de prensa.