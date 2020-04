Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al Gobierno de querer "perseguir la libertad de expresión y prohibir que les critiquen". Con estas palabras se ha referido el presidente de los populares a las directrices enviadas por la Guardia Civil a sus unidades pidiéndoles identificar bulos que generen "desafección a instituciones del Gobierno" y a unas palabras pronunciadas sobre los bulos por la ministra de Educación, Isabel Celáa, en una entrevista en TVE.

"'No podemos aceptar que haya mensajes negativos', dice una ministra. 'Hay que perseguir bulos que provoquen desafección hacia el Gobierno', ordenan a la Guardia Civil. No era un lapsus, quieren perseguir la libertad de expresión y prohibir que les critiquen. No vamos a permitirlo", ha advertido Casado a través de un mensaje en su perfil personal de Twitter.

Escribe Iñigo Aduriz.