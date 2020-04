Vigo retiene 14.000 mascarillas donadas por la Xunta caducadas desde 2014

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha señalado este lunes que el Gobierno local "no sabe qué hacer" con 14.000 mascarillas que le dio la Xunta y que están "caducadas" desde 2014, porque "sin criterio técnico, no puedo repartirlas", ha afirmado.

Caballero ha contrapuesto en una conferencia de prensa telemática las 15.000 mascarillas que el Gobierno central ha cedido para su distribución en la ciudad con las que ha aportado la Xunta, que según su recuento son "cero".

Ha enfatizado que en un primer turno de reparto, la Administración gallega "dejó a Vigo fuera" y en el segundo aportó 14.000 mascarillas, "todas caducadas", y que las que llegaron en condiciones eran en realidad cedidas por Inditex, pero "las enviaron como si fueran de ellos".

Caballero, también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha indicado que ha remitido varios escritos a la Xunta, el primero hace diez días, preguntando "si podemos repartir" las mascarillas caducadas, porque "no somos autoridad sanitaria, no tenemos criterio" al respecto, y no ha habido respuesta.

Caballero ha acusado también a la Xunta de no poder poner en marcha un ala del seminario mayor para el aislamiento de personas sin hogar que alberga en el campamento del Berbés o en pensiones y que den positivo por coronavirus, porque no ha aportado equipos de protección individual que "cuestan todos juntos unos 300 euros".

Por otra parte, el alcalde de Vigo ha informado de 38 nuevas sanciones por incumplimiento del estado de alarma.

En uno de los casos dos personas fueron sorprendidas "paseando" en un autobús, ya que no se apeaban en ninguna parada; en otro, un hombre que bajó con sus niños a jugar a la calle, además de un grupo de jóvenes charlando sentados en la calle.