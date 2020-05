Vuelven el 'terraceo' y las compras por el barrio: las zonas que estrenan la fase 1 viven de manera desigual la desescalada

"Ya hemos visto lo contagioso que es este virus, Jesús quiere que nos cuidemos". Estas palabras, y varias referencias al gel hidroalcohólico, corresponden al primer sermón que el párroco de la iglesia de San Francisco, en Santiago de Compostela, ha podido oficiar en persona ante un grupo de escasos feligreses por primera vez en semanas gracias a la fase 1 en la que ha entrado Galicia junto a otras regiones del resto de España. Terrazas semivacías, comercios tentando a los primeros clientes reacios e incluso vecinos con la vida cotidiana partida entre la fase 0 y la fase 1 constituyen la radiografía de esta primera jornada en la que la llamada 'nueva normalidad' se va generalizando.

Zapaterías, pequeños bazares asiáticos, tiendas de ropa y perfumerías, entre otras actividades, han levantado las persianas este lunes en Extremadura. Siempre con cautela "para ver si los clientes tienen miedo o no", declaraba un comerciante de Badajoz tras levantar el cierre a las 9.00 de la mañana.

Con el corazón partido amanecía la pedanía andaluza de Ventorros de Balerma. Al estar situada en la frontera entre las provincias de Córdoba y Granada, una parte se encuentra en fase 1 (la perteneciente a Iznájar, Córdoba) y otra continúa en fase 0 (la que depende de Loja, Granada). En la primera se ubican el colegio y los dos bares con los que cuenta la aldea. En la segunda, donde se sitúa el consultorio médico, está en fase 0. La cosa podía haber sido peor. Podía haber sido al revés.

El tiempo no ha acompañado en muchos sitios a la culminación de uno de los grandes anhelos patrios: tomarse algo al aire libre. "Estamos con la vista puesta en el fin de semana. Al depender al cien por cien de la terraza se complica la situación porque no tenemos opción de que el cliente pase dentro si hace mal tiempo", relataba un hostelero de Guadalajara. En esta provincia y en Cuenca, las únicas de Castilla-La Mancha en fase 1, todavía muchos locales de ocio no han levantado la persiana.

En Canarias el cielo es más benigno. A la avanzadilla de la fase 1 la semana pasada (El Hierro y La Gomera), hoy se han sumado el resto de islas. Luis Alberto, dueño del Bar Atlántico, en Santa Cruz de La Palma ha abierto a las 6 de la mañana "para ver cómo va la cosa". En su bar trabajan tres personas. En la terraza han podido colocar seis mesas (el 50%, según fija la orden que regula la actividad). El primer cliente (habitual), llegó nada más abrir (06.00 horas) y pidió un café solo. La terraza, a las 09.00 horas, estaba llena. En la bar El Yantar, de Las Palmas de Gran Canaria, los camareros afrontaban con ganas la reapertura:

Ese bullicio no era frecuente en los municipios de Castilla y León, ni antes ni ahora. "Tampoco va a cambiar mucho. Las terrazas en los pueblos no son como en las ciudades", explicaba la alcaldesa del municipio burgalés de Valle de Mena. En esta comunidad la desescalada afecta a 26 de las llamadas Zonas Básicas de Salud, en su mayoría compuestas por municipios muy pequeños, todos de menos de 5.000 habitantes. "Aquí el 50% del aforo son dos mesas y el camarero entrando y saliendo", añadía la regidora.

En Cantabria los comercios han abierto casi en su totalidad. Un 95%, según fuentes del sector. "Tienen ganas de empezar a trabajar y atender al público", decía Gonzalo Cayón, presidente e los comerciantes. Sin embargo la apertura de terrazas está siendo testimonial. De nuevo la lluvia no ha acompañado. La meteorología no entiende de fases.