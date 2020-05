Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El Gobierno vasco ha presentado como más "restrictivo" que el estatal el plan para la fase 1 de la desescalada a la que entra toda la comunidad autónoma el próximo lunes. En rueda de prensa, las consejeras Arantxa Tapia (Desarrollo Económico e Infraestructuras) y Nekane Murga (Salud) han explicado, por ejemplo, que la movilidad quedará limitada al municipio salvo situaciones justificadas dentro de la provincia o territorio histórico, con excepciones en áreas colindantes como Eibar-Ermua, con mucha relación. La orden del Ministerio de Sanidad, sin embargo, autoriza en esta etapa “circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia a efectos del proceso de desescalada”. El Gobierno vasco asegura que el artículo 7.4 del reglamento de la fase 1 habilita a las comunidades autónomas a controlar el tránsito entre poblaciones.

Además, ambas han destacado que se mantiene la restricción total del ocio, el deporte y el turismo a los términos de la fase 0, es decir, con franjas horarias. Los establecimientos hosteleros sólo podrán abrir las terrazas hasta las 23.00 horas, la hora general para completar los paseos. "No hay que asumir riesgos innecesarios" o "infravalorar" el coronavirus, han valorado, que han pedido no bajar la guardia. "Creer que ya no hay infección tiene riesgo individual y sobre todo colectivo", ha dicho Murga. El Ejecutivo vasco también prevé la vuelta a las aulas el día 18 de mayo. Informa Iker Rioja Andueza.

