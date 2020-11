España afronta el puente de diciembre con la mayoría de las comunidades cerradas mientras intenta consensuar las medidas para Navidad

Once comunidades autónomas, en las que viven alrededor de 36 millones de personas, permanecerán cerradas perimetralmente durante el puente de la Constitución. Este fin de semana largo, del 4 al 8 de diciembre, es en un año normal la causa de más de seis millones de desplazamientos por carretera. Pero la pandemia ha trastocado todos los planes de este 2020 y la mayoría de presidentes y presidentas regionales quieren impedir estos movimientos masivos para evitar una transmisión comunitaria y un aumento de los contagios por coronavirus que eche al traste la tendencia descendente de la última semana a menos de 20 días de Navidad y todavía sin un plan común para esas fechas.

Sanidad llevó el pasado miércoles al Consejo Interterritorial de Salud Pública un plan con sus recomendaciones para Navidad, que proponía limitar a seis personas las reuniones, fijar el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja a la 1 y prohibir las cabalgatas. La reunión, no obstante, no se centró en ese borrador y las comunidades autónomas quedaron emplazadas a abordar la estrategia para las fiestas en el próximo encuentro, que se celebrará esta semana. Eso sí, "cada uno tendrá que adoptar sus decisiones en relación a su situación epidemiológica", explicó el ministro Salvador Illa, bajo "un mismo esquema".

Algunas comunidades ya han expresado su discrepancia frente a algunas medidas. Es el caso de Madrid, que apuesta porque los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero se permitan las reuniones de hasta 10 personas y el toque de queda comience a la 1:30, o Galicia, que estudia que los niños no cuenten en el cómputo de seis personas que recomienda Sanidad. Otros, como Cantabria o Andalucía, abogan por un plan común y en otras, como Asturias o Euskadi, las medidas propuestas no se diferencian demasiado de las que ya están en marcha.

De cara al puente de diciembre, tan solo los archipiélagos balear y canario, así como Extremadura, mantendrán abiertas sus fronteras; mientras, Galicia, Castilla y León y Aragón aún no han comunicado oficialmente qué harán. El resto de comunidades permanecerán cerradas. En algunos casos, como Asturias, Catalunya o Navarra, no es una novedad, ya que las restricciones en marcha finalizan pasado el puente. Otras, como Cantabria, Euskadi, Comunitat Valenciana, Murcia o La Rioja, donde las medidas finalizaban unos días antes del 4 de diciembre, han decidido prorrogarlas. Madrid, que ya había cerrado durante el puente de Todos los Santos y la Almudena, pero solo durante esos días, ha optado ahora por un confinamiento perimetral más restrictivo, de 10 días.

Lo han verbalizado algunos mandatarios autonómico. El objetivo del cierre es salvar la campaña navideña. Porque si la incidencia bajó este lunes de los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días -el viernes estaba ya en 307-, lo que preocupa ahora es la presión hospitalaria, con una ocupación de camas UCI por pacientes COVID del 28%.

Andalucía cierra para "salvar la campaña navideña"

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció el pasado fin de semana una prórroga del toque de queda y del cierre perimetral en Andalucía hasta el día 10 de diciembre. Una medida que bloquea los desplazamientos tanto en la comunidad como en todos sus municipios de cara al puente de la Constitución. La Junta mantiene también las restricciones que afectan a la hostelería, aunque permite alargar el horario de apertura desde las 18 hasta las 21.30 horas para que los clientes recojan pedidos. Las jugueterías también pueden abrir, hasta las 20 horas.

El objetivo de esta prórroga es "salvar la campaña navideña" ante unos contagios que se han "estabilizado" en las últimas dos semanas pero con una presión hospitalaria todavía "muy alta". "Las cifras no han mejorado tanto", ha insistido Moreno Bonilla, que se ha respaldado en que "el consejo de los expertos es que las medidas continúen".

Aragón levanta su cierre el día 30 de noviembre

El decreto del cierre perimetral de Aragón y de la ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel finaliza el 30 de noviembre, una medida que, por el momento, no ha sida prorrogada. Pese a que la comunidad ha reducido el número de contagios, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha alertado en una entrevista en Aragón TV que tanto el puente como las navidades "van a ser diferentes".

El presidente Javier Lambán ha anunciado este miércoles que su Gobierno está replanteándose todas las medidas relacionadas con confinamientos y restricciones. Unas decisiones sobre las que no ha dado más detalles pero que, ha reconocido, no pueden tardar mucho –las medidas en marcha finalizan el lunes– pero que se tomarán "con mucha cautela".

Asturias, con restricciones indefinidas de entrada y salida

El Gobierno del Principado mantiene restringida la entrada y salida de la región de forma indefinida y el cierre de las tres principales ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, se ha prorrogado hasta el 3 de diciembre. El Ejecutivo asturiano ha cerrado toda actividad no esencial, incluida la hostelería, al menos hasta el 28 de noviembre, por lo que se esperan nuevos anuncios en los próximos días.

Islas Baleares, sin confinamiento

El Govern de las Islas Baleares no ha decretado el confinamiento perimetral de la Comunidad y, tras el levantamiento del cierre de Manacor, el archipiélago no cuenta ya con ningún municipio confinado.

Canarias se podrá visitar durante el puente con PCR

Canarias no ha decretado el confinamiento perimetral de las islas en la segunda ola. La situación epidemiológica ha permitido también ser la excepción al toque de queda impuesto por el estado de alarma y una de las pocas zonas de España que podrán recibir visitantes durante el puente de la Constitución. La única exigencia para entrar es presentar un test de coronavirus negativo realizado entre 48 y 72 horas antes.

Cantabria prorroga el cierre hasta el día 11

El gobierno cántabro ha decidido mantener el cierre perimetral tanto de la región como de todos sus municipios. Una medida que ya estaba en marcha, pero cuya aplicación finalizaba oficialmente el próximo 2 de diciembre y ahora se prorroga hasta el día 11. Se mantiene también el cierre interior de la hostelería, la limitación de reuniones a un máximo de seis personas y el toque de queda de 22 a 6 horas. El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha insistido este domingo que la región está en "un nivel de alerta 4, de alerta máxima" y ha recordado que la tendencia descendiente en el número de contagios "todavía no se nota en la presión hospitalaria".

Castilla-La Mancha mantiene el cierre pero estudia flexibilizar otras restricciones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido mantener el cierre perimetral de la comunidad de cara al puente de la Constitución. No obstante, el presidente Emiliano García-Page tiene previsto relajar algunas de las restricciones en vigor si los datos epidemiológicos de este viernes lo permiten, lo que supondría que toda la región pase a una situación de nivel 2, pudiendo abrir el interior de bares y restaurantes.

Castilla y León apuesta por "una decisión conjunta"

Esta comunidad comenzó el día 20 de noviembre una prórroga de sus restricciones, que incluyen el cierre perimetral de dos semanas. Esta finaliza, precisamente, el 3 de diciembre y el vicepresidente Francisco Igea ha anunciado este martes que prevén "retirar las medidas adicionales" en "una inmensa mayoría del territorio" a partir de ese día, justo antes del inicio del puente de la Constitución, de forma progresiva.

Igea no ha aclarado qué pasará durante el puente, pero ha apostado por tomar "una decisión conjunta" y los movimientos de otras comunidades limítrofes que ya han anunciado su cierre durante esos días "hacen prever" que Castilla y León seguirá la misma estrategia.

Catalunya, cerrada hasta el 21 de diciembre

Catalunya comenzó el lunes 23 de noviembre su propio plan de desescalada, con medidas que se irán implementando cada 15 días. En cualquier caso, la comunidad permanecerá cerrada perimetralmente durante el puente. El cierre no es una excepción durante esos días, ya que se mantendrá hasta el 21 de diciembre. Por el momento, la fecha más lejana marcada en el calendario por un gobierno autonómico.

Según el plan de desescalada de Catalunya, los cierres perimetrales de municipios durante los fines de semana se mantienen hasta el puente. Lo que falta para aclarar es si se modificarán para adaptarlos a los días festivos como el martes 8, puesto que por ahora la normativa prevé que la restricción dure desde el viernes hasta el lunes a las 6 horas.

La Comunitat Valenciana prorroga las restricciones hasta el 9 de diciembre

La Generalitat valenciana ha prorrogado sus medidas hasta el 9 de diciembre. No se puede entrar ni salir de la comunidad y, en general, no existen restricciones a la movilidad entre localidades. Sí existen medidas adicionales en una treintena de localidades con una mayor incidencia del virus.

A diferencia de otras, la Comunitat Valenciana mantiene abierta la hostelería, con restricciones de aforo en el interior de bares y restaurantes y de comercio minorista a un tercio de su capacidad y al 50% en centros comerciales y espacios culturales.

Euskadi y todos sus municipios, cerrados hasta el 10 de diciembre

Euskadi ha prorrogado todas las restricciones hasta el 10 de diciembre, lo que incluye el cierre perimetral de todos sus municipios, el toque de queda de 22.00 a 6.00, la limitación de horarios para comercios y el cierre de toda la hostelería. Inicialmente, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, anunció que esta prórroga, que comenzó el pasado viernes, tendría una duración de dos semanas, esto es hasta justo antes del puente, pero finalmente se alargó una semana más.

Extremadura no se cierra para el puente

Aunque Extremadura mantiene aisladas ocho localidades, que presentan una incidencia mayor de coronavirus, la Comunidad es una de las excepciones a la norma del cierre perimetral, que tampoco aplicará, por el momento, de cara al puente de la Constitución.

Galicia espera dar "alguna buena noticia" en diciembre

Galicia, que no ha decretado el cierre perimetral de la comunidad, tiene ahora "encima de la mesa" esta posibilidad de cara al puente de diciembre. Así lo ha expresado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ha aplazado al próximo martes la decisión definitiva durante la reunión del comité clínico. Comesaña ha recordado en la Radio Galega que la comunidad no cerró durante el puente de Todos los Santos y que no hubo "grandes problemas" porque Galicia estaba, en la práctica, en cierre perimetral, al haber decretado esta medida las comunidades colindantes. Una situación que podría volver a repetirse si, finalmente, Castilla y León apuesta por cerrar.

La mayoría de confinamientos perimetrales decretados en Ourense, Santiago, Ferrol, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo y otros 62 municipios, así como el cierre de la hostelería, finalizan a las 15 horas del viernes 4 de diciembre. Si se prorrogan o no estas restricciones también se abordará en la reunión del martes, aunque el conselleiro cree que hay "cierto descenso estable" en casi todas los municipios, salvo en las áreas de Vigo, Pontevedra y los ayuntamientos de Moaña, Ribadumia, Meis, Meaño, Cee, Dumbría y Muxía, donde se han endurecido las medidas.

Madrid cierra perimetralmente 10 días

Si para los puentes de Todos los Santos y la Almudena el gobierno madrileño solicitó cerrar la región perimetralmente solo durante unos días, la estrategia de la presidenta Ayuso de cara al de la Constitución, y con una incidencia menor que la registrada hace unas semanas, ha cambiado. La Comunidad cerrará el 4 de diciembre y la restricción de entrar y salir de la región seguirá vigente hasta el lunes 14.

Dentro de la Comunidad hay libertad de movimientos, con la excepción del toque de queda de 00 a 6 horas y las 23 zonas básicas de salud que tienen una incidencia mayor.

Murcia prorroga el confinamiento perimetral hasta el 9 de diciembre

El gobierno murciano ha prorrogado hasta el 9 de diciembre el confinamiento perimetral que decretó el pasado 30 de octubre y el de sus 45 municipios. Así, durante el puente estarán restringidas tanto las entradas y salidas a la región como la movilidad dentro de ella. Siguen también vigentes el resto de medidas puestas en marcha, como el cierre de la hostelería y el toque de queda desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.

Navarra mantiene el cierre hasta el 18 de diciembre

La comunidad foral es, después de Catalunya, la que ha cerrado perimetralmente con un horizonte más largo. Hasta el 18 de diciembre, justo una semana antes de Navidad, nadie podrá entrar ni salir de la región, salvo por causas justificadas. Así, durante el puente de la Constitución se mantienen todas las restricciones en vigor: bares y restaurantes cerrados, excepto para entregar comida, reuniones sociales limitadas en el ámbito privado a las personas convivientes y toque de queda de 23.00 a 6.00 horas.

La Rioja, con cierre perimetral hasta el 19 de diciembre

En La Rioja, donde el cierre perimetral finalizaba el 29 de noviembre, se prorrogará la medida 20 días más, hasta el 19 de diciembre. Además, se ha modificado el toque de queda en una hora, desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana. El cierre perimetral se mantiene también en Arnedo, mientras se levanta en Logroño. La capital reabre la hostelería.

Ceuta mantiene las restricciones hasta el 8 de diciembre

La ciudad autónoma mantendrá las restricciones para viajar y recibir viajeros de la península y el cierre de la frontera con Marruecos hasta el 8 de diciembre.

Melilla prolonga el cierre hasta el 7 de diciembre

En Melilla, el cierre perimetral se ha prorrogado, al menos, hasta el 7 de diciembre, en mitad del puente.