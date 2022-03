España pasará de contar todos los casos de COVID-19 a registrar solo los graves y vulnerables

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están a punto de dar un giro en la vigilancia del coronavirus tras dos años de pandemia. El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado este jueves un plan cuyo principal cambio es que ya no se contabilizará cada caso, sino solo los graves o los que se den en personas vulnerables frente al enfoque actual de hacer un seguimiento de toda la población infectada. Esta nueva estrategia, adelantada por elDiario.es, es una especie de paso intermedio antes de saltar a una vigilancia a través de redes centinela, como las que se usan en la gripe, que se pondrá en marcha en 2023, según ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

El sistema transitorio será "capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal", dice la declaración institucional que ha resultado de la reunión entre Sanidad y los consejeros.

Además de vigilar individualmente solo los casos graves y en ámbitos vulnerables, la estrategia incluye también el seguimiento de brotes en entornos más vulnerables o riesgos de exclusión social y obliga a mantener los sistemas de información desarrollados para el seguimiento de la COVID-19 "ante el riesgo de cambios negativos en el curso de la pandemia". Las redes centinela de Atención Primaria encargadas de vigilar las enfermedades respiratorias, como la gripe o el virus sincitial, también aportarán la información de los casos detectados, como ya se estaba haciendo en algunas comunidades.

El paso dado este jueves, por tanto, implica poner fin a la vigilancia exhaustiva, a la que los técnicos veían cada vez menos sentido teniendo en cuenta los altos niveles de inmunidad de la población que han reducido "drásticamente" la letalidad y los enfermos graves. Dejar de contar todos los casos implica necesariamente manejar de manera diferente la enfermedad. Habrá que esperar al detalle que previsiblemente concretará la ministra en la rueda de prensa de esta tarde para conocer qué perfiles de personas tendrán acceso a las pruebas diagnósticas. En los documentos técnicos manejados hasta ahora se limitan a mayores de 65 años, inmunodeprimidos, embarazadas o ámbitos vulnerables, además de casos graves. Sin diagnóstico, tampoco habrá aislamiento de asintomáticos o pacientes con síntomas leves.

El cambio en el sistema de vigilancia no solo va a afectar a la COVID-19, sino que incluye modificaciones más profundas y que afectan a todo los sistemas epidemiológicos de las comunidades. Los consejeros se han comprometido con Sanidad, a través de la firma de la declaración de Zaragoza, para constituir una Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública que integre las redes nacionales y las regionales. Además, la vigilancia no se limitará a las enfermedades transmisibles, sino que se ampliará a "no transmisibles, violencia y lesiones, determinantes sociales de la salud e inequidades en salud" e integrar la información procedente de otros sistemas de vigilancia como farmacovigilancia, salud animal, seguridad alimentaria, sanidad ambiental y otros. Este nuevo sistema "muy ambicioso", según la ministra, se pondrá en marcha en el año 2023.