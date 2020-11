España supera las 40.000 muertes con COVID-19, tras añadir 349 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas

El número oficial de muertes con COVID-19 en España ya supera las 40.000 después de que el Ministerio de Sanidad haya notificado 349 nuevos decesos en el balance de este miércoles. El total de personas que han fallecido con el virus desde el inicio de la crisis sanitaria asciende a 40.105. En las últimas semanas, la cifra de muertes ha ido en aumento. Este martes se registró la cifra diaria más alta de la segunda ola, con 411 fallecimientos.

El último balance de Sanidad añade, además, 19.096 nuevos casos, de los cuales 8.943 han sido registrados en la última jornada. Con esta actualización, se supera el 1,4 millón de contagios en todo el territorio nacional, con un total de 1.417.709 positivos detectados desde marzo.

Seis comunidades autónomas registran este miércoles más de mil contagios diarios –frente a las ocho del martes–. Se trata de Andalucía (3.416), Catalunya (3.042), Madrid (2.205), Comunitat Valenciana (1.934), Castilla y León (1.667) y Euskadi (1.413). En cuanto a las cifras de fallecimientos, Madrid es la comunidad que más casos ha notificado, con 82 nuevas muertes. Le siguen Andalucía (62), Castilla y León (42), Comunitat Valenciana (35) y Aragón (30).

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúan siendo las regiones que presentan una mayor incidencia por número de habitantes en los últimos 14 días, con 1.071 y 1.012 contagios por cada 100.00 habitantes, respectivamente. Por su parte, Aragón es el área peninsular más afectada –con 947 casos por cada 100.000 personas– seguida de Navarra (865), Castilla y León (845), La Rioja (798), Euskadi (786) y Murcia (746).

En los últimos siete días, el número de hospitalizaciones asciende a 5.132, 398 en UCI. La saturación en los centros hospitalarios se hace patente a lo largo del territorio nacional. Cuatro de cada diez camas de UCI está ocupada por pacientes de COVID-19 en siete comunidades autónomas. La Rioja –la más afectada– tiene el 60% de las UCI con enfermos de coronavirus, mientras que Aragón y Melilla superan el 50%. Por su parte, Navarra, Catalunya, Asturias y Castilla y León tienen más del 40% del espacio destinado al virus.

El índice de positividad en España se sitúa en el 13,47%, donde Ceuta (con 31,9%), Aragón (21,6%), Castilla y León (20,9%) y Andalucía (19,2%) son las que presentan una tasa mayor.

Sobre el anuncio del 90% de efectividad de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, con la que Illa calcula que se podrían inmunizar 10 millones de personas para mayo del año que viene, la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Martínez, asegura que "hay que ser cautelosos", ya que "no ha terminado la última fase del estudio" y sostiene que "el coronavirus ha llegado para quedarse". La experta defiende que habrá que cambiar muchos hábitos de conducta, como salir de casa si uno encuentra mal, e insiste en la importancia del rastreo: "Si lo dejas, has perdido la batalla".

Este mismo miércoles, el Gobierno ha avanzado medidas sanitarias y económicas adicionales de cara a la segunda ola de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado esta tarde que España pedirá una PCR negativa para aquellas personas que viajen desde países en riesgo. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba esta mañana la reducción del IVA del 21% al 4% para las mascarillas de venta al público.

En la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha pedido voluntarios procedentes de otros centros sanitarios para cubrir las 669 plazas de personal sanitario que se precisarán para el nuevo Hospital Isabel Zendal, en Valdebebas, construido para la pandemia y que ha costado más de 100 millones de euros.