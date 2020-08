Guía: lo que sabemos sobre la vuelta al cole en plena pandemia

Gobierno y Comunidades Autónomas acabarán de definir los detalles de la vuelta al cole a menos de dos semanas para el comienzo de curso. En junio, cuando la tasa de COVID-19 en España era mínima desde que se disparó la pandemia, acordaron un documento de mínimos y recomendaciones con el Ministerio de Educación. Esas 26 páginas era la base mediante la cual debían hacer cada una su hoja de ruta, pero dejaba muchas incógnitas por despejar. Tampoco emitía obligaciones, no sobre aspectos fundamentales como de qué número tenían que ser las aulas, sino orientaciones. Algunas dudas se desvelarán harán este jueves, si de la reunión salen los dos documentos que se prevé que perfilen un poco más la situación; otras han sido avanzadas territorialmente y se irán también definiendo los próximos días. Los expertos indican que estas primeras semanas son claves: dependiendo de que los protocolos funcionen o no habrá que consolidarlos o modificar algunos sobre la marcha.

El acuerdo de Educación de junio tenía dos objetivos: por un lado "crear entornos seguros"; por otro, "posibilitar la detección precoz de casos y su gestión". Y tres principios de prevención, uno sobre la limitación de contactos; higiene de manos y disponibilidad para ello; y limpieza, desinfección y ventilación del centro. Pero la meta es que este curso, que se realizará en pandemia porque no está prevista que una vacuna esté lo suficientemente administrada antes de junio del año que viene como para que la situación sanitaria esté controlada, se pueda completar sin que los colegios se conviertan en focos de incidencia.

Presencialidad o no

Tras seis meses de enseñanza online, que ha abierto una grave brecha entre los alumnos con facilidades para acceder a herramientas digitales y los que no, para este septiembre, al menos antes del rebrote del verano, se partía de una premisa: había que garantizar la "asistencia presencial diaria de todo el alumnado", aunque en todo caso priorizando a los menores de 14 años. "Si fuera necesario por la evolución epidemiológica o la falta de espacios se podrá contemplar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a distancia)", se añadía. Murcia ha sido la primera comunidad en reconocer ya en agosto que efectivamente no va a poder ser así y que la educación será este curso, como mínimo, semipresencial; Aragón y Madrid también lo han dispuesto así para los últimos cursos de secundaria. Hay comunidades que se han comprometido a que sea totalmente presencial, pero otras aún no han decidido su planificación.

Reasignación de espacios

Entre otras cosas importantes, el documento afirmaba que serían "de utilidad" las entradas escalonadas al centro, la reubicación de espacios y la reorganización de turnos de patio, y para todo eso se instaba "en casos excepcionales" a que los municipios ofrecieran lugares como bibliotecas y polideportivos para dar clases. Algo que han ofrecido este miércoles el Ayuntamiento de Barcelona y el de Madrid.

Sobre ratios, el primer documento de Educación establecía "idealmente" un máximo de 15 alumnos y alumnas, "hasta un máximo de 20" si fuera necesario. Los define como "grupos de convivencia estables" y, en teoría, no deberían mezclarse con otros. Sería lo llamado coloquialmente "grupos burbuja" cuyos miembros pueden socializar y jugar entre sí. Pero, para las clases que no puedan organizarse así –a partir de 12 años–, la única indicación es que cuando tengan que coincidir varios grupos se mantenga el metro y medio.

Son las comunidades las que han ido anunciando cuáles son sus decisiones concretas acerca de ratios, algunas aún por esclarecer. Casi todas las que lo han presentado ya se han mantenido en ese rango, aunque algunas, como Euskadi, defienden que antes de la pandemia no lo sobrepasaban así que no hace falta reducirlo. En Catalunya, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares la media en cada aula de primaria del curso 2019-2020 sí sobrepasaba los 20 alumnos, y la de secundaria los 25.



Alumnos por grupo y enseñanza en cada comunidad Número medio de alumnos por grupo en los centros públicos de cada comunidad en el curso 2019-20. Haz clic en los botones para ver Infantil, Primaria y Secundaria Fuente: Ministerio de Educación



Limpieza, mascarillas, distancia

Las mascarillas serán obligatorias a partir de los seis años, según las recomendaciones de Sanidad, que han acatado todas las comunidades que han presentado sus planes. Hay algunas otras órdenes sencillas relacionadas con la reducción de riesgos de contagio, por ejemplo: "Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible". Los pupitres deberán estar separados por esa distancia también.

El documento permitía los eventos, es decir, celebraciones tipo de fin de curso o Navidad, pero con distancia de seguridad. Sí llamaba a "evitar las asambleas o reuniones presenciales", lo que podría incluir si así se decidiese encuentros de Asociaciones de Familias.

Comunicación con el centro

En el documento se hablaba asimismo de "coordinación", aunque sin especificar una figura que van a incorporar varias regiones: el "coordinador COVID", un profesional, en principio docente pero en algunos lugares sanitario, que será el encargado de planificar las acciones a seguir si se detecta un caso. Se supone que tendrá que ser la persona de referencia del centro sobre el tema. Educación sí llamaba a "disponer de un protocolo de centro para la actuación ante la aparición de casos" y a "establecer canales de comunicación con el sistema sanitario", es decir, a contar con ese u otro mecanismo.

Actuaciones si hay un caso

Aunque no hable de personal concreto, sí perfilaba un protocolo: si aparecen síntomas en un niño o niña, hay que llevarlo "a un espacio separado de uso individual, colocar mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y contactar con la familia". Luego, "llamar al centro de salud de Atención Primaria de referencia, o al teléfono de referencia de la comunidad o ciudad autónoma, y seguir sus instrucciones". Durante ese tiempo, según los protocolos del Ministerio de Sanidad, todos los compañeros que hayan sido un contacto estrecho deberían guardar aislamiento. El Gobierno todavía está pensando cómo garantizar a los cuidadores de esos niños que puedan atenderlos: si con una baja o con un permiso retribuido.

El informe aprobado en junio tiene un apartado dedicado a la Educación Especial, que requiere de medidas específicas y de reducción aún más grande de ratios en muchos casos, y de Educación Infantil de 0 a 3 años.