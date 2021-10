La incidencia se estabiliza en los 49 casos y Sanidad registra 2.261 nuevos contagios

La incidencia se mantiene estable y se sitúa en los 49,86 casos por cada 100.000 habitantes, dos décimas más que este jueves, con lo que España continúa en el rango de riesgo bajo de transmisión del coronavirus, según los criterios de Sanidad. El 14 de octubre, la curva de incidencia registró mínimos que no se veían en más de un año, con 40,52 casos. A partir de ese momento, comenzó a subir de nuevo y hasta ahora ha presentado diferentes descensos y ascensos.







Las cifras de hospitalizaciones continúan a la baja: tanto el porcentaje de ocupación de camas (1,33%), como el de ocupación de las UCI (4,48%) registran un descenso este viernes.

También se han informado de 46 fallecimientos, lo que hace un total de 87.368 decesos desde que comenzó la situación de emergencia sanitaria por la COVID-19. En la jornada anterior del jueves, Sanidad notificó 33 muertes.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



El Ministerio de Sanidad ha notificado 2.261 nuevos contagios, un aumento con respecto a los contagios de este jueves, cuando se registraron 2.212 positivos. En total, más de cinco millones de personas (5.011.148) han dado positivo por coronavirus.







Por grupos de edad, los casos de incidencia en los menores de 12 años, que aún no entran en la campaña de vacunación, continúan en ascenso y este viernes notifican 64,89 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, los otros dos estratos que presentan tasas más altas, las personas de 30 a 30 años, y las de 40 a 49, registran una incidencia estable con respecto a días anteriores, con 53,78 y 53,71 casos respectivamente. Por otro lado, las personas de 12 a 19 años son las que notifican una incidencia menor, con 29,68 casos.







Catalunya, con 471 contagios; Madrid, que registra 341; y Andalucía, con 331, son las regiones que informan de un mayor número de positivos.







Euskadi no prevé más restricciones por el repunte de la COVID-19 pero tampoco dejar comer en el cine

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha sido clara sobre la gestión de la pandemia: "En Euskadi lo hemos hecho mejor que en otras comunidades autónomas". Se ha apoyado en los datos una encuesta publicada esta semana, que da un 8,6 a los sanitarios y un 6,3 al Gobierno. Con este argumento, Sagardui ha querido despejar las dudas que está suscitando que Euskadi lleve varios días encabezando las tasas de incidencia de la COVID-19 en España, con hasta 30 casos más por cada 100.000 habitantes en 14 días. Dos semanas después de que se diera por finalizada la emergencia sanitaria, los datos han vuelto a nivel de riesgo amarillo, el segundo de los cuatro niveles de alerta.

Portavoces de PP+Cs y Vox han preguntado a Sagardui este viernes sobre la evolución de la COVID-19 y una posible nueva oleada en la sesión de control al Gobierno que celebra el Parlamento Vasco este viernes. La titular de Salud, que no ha ofrecido ningún dato sobre la llegada de la subvariante delta plus del Sars-Cov-2, que ya se está extendiendo en otros lugares, ha reconocido que hay una subida "moderada" pero "creciente" de los contagios pero ha matizado que "la velocidad no es más alta en otras comunidades" y que el incremento no tiene aún un reflejo inasumible para la red hospitalaria. "No se ha considerado la adopción de nuevas medidas", ha explicado, aunque también ha recalcado que es importante la observancia de las pocas ahora en vigor y que se observa la evolución diariamente por si hay que cambiar de opinión. Desde la bancada de PP+Cs, Laura Garrido ha recalcado que los datos más altos de Euskadi no se explican precisamente por hacer más pruebas, como se ha argumentado en olas anteriores, ya que hay una decena de comunidades con más volumen de PCR y antígenos en relación a la población.