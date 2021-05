Meliá reabre en mayo seis hoteles en Baleares

Palma, 3 may (EFE).- Meliá Hotels International ha anunciado que adelanta la apertura de sus "buques insignia" en Baleares, abriendo seis hoteles icónicos en mayo en Mallorca, Menorca e Ibiza.

La cadena ha asegurado en un comunicado que mira "con optimismo" la campaña de verano en Baleares, donde espera "un fuerte repunte de reservas a partir de mayo, empujadas por la previsible recuperación de la movilidad, el avance de la vacunación y el deseo acumulado de viajar".

Todo ello, unido a la creación de un corredor seguro con el Reino Unido -que anunció que no exigirá cuarentena a los turistas británicos a su regreso de Baleares- ha animado a la compañía a adelantar la reapertura de los hoteles Meliá Calviá Beach y Hotel de Mar Gran Meliá, en Mallorca; Meliá Cala Galdana y Sol Facó, en Menorca, y ME by Meliá y Sol Beach House en Ibiza.

El primero en reabrir será el Meliá Cala Galdana, el 7 de mayo, ubicado en la costa sur de Menorca, y uno de los hoteles más populares de la compañía.

El 27 de mayo reabre Sol Falcó, en la playa de Son Xoriguer, con una propuesta de todo incluido ideal para familias.

En Mallorca, donde la compañía mantiene abiertos en Palma dos hoteles urbanos (Meliá Palma Marina e INNSiDE Palma Center), espera reabrir Meliá Calviá Beach el 14 de mayo, hotel que ejemplifica "el compromiso de la compañía con la renovación de Magaluf, un destino en plena transformación que busca consolidar su éxito".

Además, la compañía abrirá el Rooftop Nine del hotel INNSiDE Calviá Beach, a pocos metros del hotel Meliá, azotea conocida por sus dos piscinas colgantes.

El 20 de mayo se espera la reapertura del Hotel de Mar, icónico complejo mallorquín sólo para adultos, ubicado en Illetas.

La cadena reabrirá el Sol Beach House Ibiza y ME Ibiza los próximos 26 y 27 de mayo, respectivamente, con novedades. En el caso del ME Ibiza, incorpora el restaurante de cocina kilómetro cero Origens, así como el italiano Bianco Mare, y presenta también un spa con tratamientos tailandeses.

Por su parte, Sol Beach House Ibiza, en Santa Eulària des Riu, estrena azotea con piscina y zona de camas balinesas y hamacas, con vistas al mar.

Meliá ha recordado que aplica en todos sus establecimientos el programa "Stay Safe With Meliá", certificado por Bureau Veritas, para garantizar las medidas de protección y seguridad.