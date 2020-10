Los pediatras constatan una "importante" caída de vacunaciones infantiles durante el estado de alarma que después ha sido compensada

Los meses del estado de alarma se produjo una caída "muy importante" en las vacunaciones de triple vírica (sarampión, paperas, rubéola) y de varicela –las dosis se suelen suministrar a los doce y quince meses, respectivamente– según ha alertado este miércoles la Asociación Española de Pediatría (AEP). Esta disminución en la cantidad de niños vacunados se ha producido por un lado por el miedo de los padres a acudir a los centros de salud en los meses más duros de la pandemia de COVID en España (entre marzo y junio) y por el otro por la creencia equivocada de que no se realizaban estas vacunaciones, ha explicado la secretaria general de la AEP, María García-Onieva.

No obstante, aunque no disponen de datos concretos, la AEP cree que en general se ha hecho un esfuerzo para compensar esta caída de vacunaciones durante el verano, y esperan que el efecto en cuanto a un posible recrudecimiento de estas enfermedades sea "limitado", ha subrayado el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, Francisco Álvarez. El España el porcentaje de población menor vacunada es alto, cerca del 80%, pero "no debemos bajar la guardia", han advertido los pediatras en una rueda de prensa anterior a las XI Jornadas de Vacunas de la Asociación. De hecho la tasa de cobertura va disminuyendo en los años de adolescencia.

No esperan dificultades para suministrar la vacuna de la gripe

En cuanto a la vacuna de la gripe, Álvarez ha aclarado que este año la recomendación es vacunar a los niños con secuelas de COVID y a los que tengan enfermedades crónicas como el asma. Ya a partir del año próximo piden que el Ministerio de Sanidad se plantee una vacuna universal de la gripe para menores de cinco años "por protección individual y de grupo". El motivo para hacer esa salvedad es que este año "lo fundamental" es vacunar a los grupos de riesgo de la enfermedad provocada por el coronavirus: personas mayores y grupos de riesgo y sus convivientes, y la cantidad de vacunas que pueden fabricar los laboratorios es limitada, ha señalado Álvarez. "Este año no podíamos recomendar la vacunación universal a menores de 5 años", ha reiterado. A su juicio, no es un problema de acopio por parte del Ministerio de Sanidad y de las CCAA, que va a impedir salvo casos muy excepcionales el suministro a través de las farmacias, sino los límites en la capacidad de fabricación.

No esperan especiales dificultades en los centros de salud durante la campaña de administración de estas vacunas, ha afirmado este doctor, a pesar de los problemas de saturación de los centros de Atención Primaria. "Cada comunidad autónoma y cada gerencia deben organizar la campaña de vacunación y creo que ya tiene que estar en marcha", ha dicho. Sin embargo, el sindicato CSIF alertaba el pasado lunes de que la campaña de este año ha arrancado "con muchas incertidumbres ante la falta de personal generalizada y sin directrices claras en los centros sanitarios por parte de las direcciones médicas y de enfermería", en un contexto de desbordamiento de los centros sanitarios debido a la COVID.

A este respecto, Álvarez ha enviado un mensaje de optimismo, dada la bajada en el número de casos de gripe, rotavirus y bronquiolitis en el hemisferio sur los pasados meses, debido a las medidas de higiene y distanciamiento social por el coronavirus. En el caso de Madrid, García-Onieva ha señalado que ya se han organizado las agendas y se está llamando a los niños que deben acudir a vacunarse por ser grupo de riesgo.

En lo que tiene que ver con la futura vacuna de la COVID y su posible suministro a niños, Álvarez ha expresado las incertidumbres que aún rodean esta posibilidad. Cree que en todo caso serán "el último escalón" en ser vacunado cuando se logre obtener este remedio preventivo para la enfermedad. A su juicio, la propia vacuna para adultos no llegará hasta verano u otoño del año que viene "siendo realistas".

Como señala la agencia SINC, es de esperar un retraso en la vacunación de COVID de los menores tanto por razones biológicas (inmadurez del sistema inmunitario) como coyunturales (se entiende que sería más eficaz en ellos en este caso una vacuna nasal, y ninguna de las que se están desarrollando lo es). Por eso, de las más de 190 investigaciones de vacunas que se están desarrollando en todo el mundo, ninguna está desarrollando una inmunización para los niños.