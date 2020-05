¿Podemos contagiarnos con el agua de la piscina? ¿Son efectivas las pantallas faciales? Esther Samper responde a vuestras dudas

Los lectores y lectoras de eldiario.es tuvieron una nueva oportunidad para resolver sus dudas sobre la pandemia de la mano de la divulgadora Esther Samper, Doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular (Medicina Regenerativa), además de comunicadora.

Con ella, que publica de forma regular artículos divulgativos sobre la epidemia en eldiario.es, organizamos una segunda sesión de Preguntas y Respuestas en Instagram en la que también participaron aquellos socios y socias de eldiario.es que prefirieron hacer llegar sus dudas a Samper a través de los comentarios en nuestra web.

Hubo muchísima participación y lamentablemente la experta no pudo contestar a todo. Aún así, fueron muchas las cuestiones que se trataron.

P - ¿Se contagia el coronavirus a través del agua de piscinas, de pantanos o del mar?

Esther Samper: El agua de la piscina tiene cloro, si está correctamente mantenida, y el cloro acorta mucho la supervivencia del virus. Por ello, en principio, las posibilidades de contagio por el agua de la piscina son muy limitadas. No solo por el cloro: si hubiera alguna cantidad de virus en el agua se dispersaría y eso limitaría mucho el contagio.

El principal peligro de las piscinas no es el agua en sí, si no el no mantener las distancias de la seguridad. Este es uno de los principales obstáculos de la piscinas, y zonas de baño, mantener la distancia de dos metros en el cesped, o en la arena, en el caso de la playa.

En el mar, el agua con sal tampoco va muy bien al coronavirus para su supervivencia, por eso su contagio por el agua salada es poco probable, pero la distancia de seguridad es fundamental.

En el caso del agua dulce, como por ejemplo en un pantano, que no ha sido tratada, habría condiciones más optimas para el coronavirus. Si es un lago de agua dulce en el que haya mucha gente bañándose, sí que podría haber posibilidad de contagio porque no existe nada en el agua que le vaya mal.

[Más información]

P - ¿Cuánto tiempo puedo llevar una mascarilla quirúrgica? ¿Puedo lavarla?

E.S. - El tiempo recomendado de uso total de las mascarillas quirúrgicas es de unas cuatro horas. Por la respiración o por el sudor se va humedeciendo la mascarilla y va perdiendo eficacia. Tiene ciertos materiales, como celulosa, que se deterioran con la humedad, y por eso se va estropeando con un uso muy corto.

Por esta misma razón las mascarillas quirúrgicas no pueden lavarse, se destruirían. Para un uso efectivo hay que ir sustituyéndolas cada cuatro horas, o si vemos que está muy mojada por el sudor, hay que descartarla.

P - ¿Qué mascarillas son reutilizables? ¿Cuáles se pueden lavar y volver a usar?

Las reutilizables son las de tela, que pueden ser tanto las caseras como algunas higiénicas que son lavables y de tela. Si son de algodón tienen el problema que pueden encoger, porque hay que lavarlas con detergente a 60 grados. Con este ciclo de lavado te aseguras haber destruido el coronaviryus y tras secarse se puede utilizar sin problemas. También se puede utilizar una disolución de lejía, de una parte por 50 de agua tibia, y después aclarado con agua y jabón.

Estas son las más convenientes ya que, a diferencia de las higiénicas que tienes que desechar cada pocas horas, estas se pueden reutilizar indefinidamente. La desventaja es que a la hora de limitar la difusión, las quirúrgicas son más efectivas y la efectividad de las caseras varía mucho en función de las capas que tengan y sus tejidos. Desde un punto de vista sanitario son más efectivas las quirúrgicas, pero la contra es que hay que desecharlas y desde el punto de vista del medioambiente, es su gran inconveniente.

En esta guía te explicamos métodos para desinfectar correctamente las de tela o cómo desinfectar las quirúrgicas si las has usado poco tiempo.

Cómo desinfectar mascarillas

P - ¿Tras dar positivo en anticuerpos, cuánto tiempo dura la inmunidad?

E.S. - Esta es una de las grandes incógnitas. Se supone que en torno al 5% de la población ha pasado la infección y tiene anticuerpos. ¿Cuánto dura esta inmunidad? Nadie lo sabe. Sabemos que suele durar mínimo unos meses, pero realmente no sabemos cuánto tiempo exacto. Por referencias de otros coronavirus, la inmunidad podría durar uno o varios años, pero está por ver que sea lo mismo en este caso. Lo veremos con el paso del tiempo.

[Más información]

P - ¿El calor afecta a la transmisión o es un mito?

E.S. -Sabemos que múltiples virus, algunos coronavirus entre ellos, sobreviven peor a altas temperaturas y a la radiación solar. En principio, este podría ser un factor para atenuar la epidemia. Pero como han indicado múltiples expertos, no es un factor decisivo. Hay mucha gente vulnerable a la infección y eso tiene mucho más peso que el calor en sí mismo. Puede que el calor nos eche una mano, para limitar los casos, pero no nos garantiza absolutamente nada.

[Más información]

P - ¿Los asmáticos somos de riesgo?

E.S. -Tenemos estudios que han detectado que los asmáticos no tienen más riesgo de contagio que el resto de población y que tampoco tienen más riesgo de enfermedad grave por el coronavirus. Se pensaba que serían más vulnerables, al tener problemas respiratorios, pero se está viendo que no tienen un riesgo incrementado. En ese sentido los asmáticos tienen razones para estar tranquilos.

P - ¿Son realmente indispensables los guantes?

E.S. - Los guantes son totalmente innecesarios, porque no nos contagiamos del coronavirus a través de heridas en la piel, o por la piel. Si hemos tocado algo contaminado con los guantes y nos los llevamos a la cara, da igual que tengamos guantes o no. Si tenemos una buena higiene de manos, los guantes son totalmente innecesarios. Otra cosa es que al ir del supermercado, se repartan guantes para que a la hora de tocar los productos no se incremente el riesgo de contagio. Pero en general es más importante un buen lavado de manos.

[Más información]

P - ¿Es posible realmente que tengamos la vacuna en un año?

E.S. - Si tenemos suerte puede que sí, pero no hay muchas garantías. Ahora mismo hay al menos 170 potenciales vacunas en investigación. De ellas, alrededor de 12 están en fase clínica. En la fase 1 se evalúa su seguridad, si puede causar problemas a la salud, etc. En la fase 2 se evalúa su eficacia protectora. Se ha avanzado mucho, y en tan solo unos meses tenemos ya vacunas en ensayos clínicos, pero queda mucho por delante.

Además, queda por ver que las que están en fase clínica sean efectivas, muchas se descartan por el camino. Además faltaría la fase 3, la de antes de la comercialización, que es la de los ensayos clínicos. Se necesita reclutar a centenares e incluso miles de personas para probar su efectividad. No es ni rápido ni fácil.

Quedaría la comercialización y el reto de producir la vacuna. No es fácil producir gran cantidad, cuando tienes que destinarlo a millones y millones de personas. Requiere inversión, logística e infrastructuras, y que se pueda producir y distribuir va a llevar bastante tiempo.

Tenemos que ser responsables porque no sabemos cuando va a llegar la vacuna y debemos evitar un nuevo brote que se descontrole y volvamos a tener las ucis y hospitales desbordados como hace unos meses.

[Más información]

P- ¿Podrías comentar el estudio que dice que el virus pudo haber pasado de los murciélagos a perros, y de perros a humanos?

E.S - Las bases de este estudio, que no conocía y he estado mirando, son muy débiles. El análisis genético que se ha hecho y las conclusiones en torno a él son muy débiles. Realmente no sabemos qué animal fue el que transmitió el virus a los humanos. Se ha propuesto al pangolín, la civeta, ahora los perros… pero realmente no lo sabemos.

Tampoco estamos seguros de que exista un animal intermediario en la transmisión entre murciélagos y humanos. Existe la posibilidad de que fuera directa, aunque es menos probable. En este sentido todavía tenemos múltiples incógnitas.

P - ¿Qué investigaciones hay sobre la efectividad de las pantallas faciales?

E.S. - He revisado la bibliografía y no hay prácticamente nada publicado sobre la eficacia de las pantallas faciales para limitar contagios del coronavirus u otro tipo de infecciones. Se han hecho simulaciones sobre cómo podrían proteger, pero salvo eso no tenemos más datos.

Como doctora, me interesaría saber si sirven como medida protectora. Las mascarillas limitan la salida de gotitas al exterior, pero no protegen los ojos. Las pantallas cubren los ojos, aunque tienen la desventaja de que no cubren la parte inferior. Sería interesante saber cuál podría ser su papel en esta pandemia.

Las pantallas están elaboradas con metacrilato.

P - ¿Cómo puede ser tan baja la tasa de niños con anticuerpos IGG?

E.S. - Este dato es realmente importante. Se ha visto que las personas que han pasado la infección con síntomas leves o asintomáticos, tienen un bajo nivel de anticuerpos inmunizantes.

Hay varias hipótesis. Cuando nos infectamos por el coronavirus hay muchas facetas del sistema inmunitario que están activas. Está la inmunidad innata, que aparece al principio, que es poco especifica pero sirve para salir del paso. Algunos pediatras creen que puede ser este tipo de inmunidad, que funciona muy bien en bebés y niños, por la que no lleguen a tener problemas graves por COVID-19.

También está la inmunidad celular. Son células que atacan a otras células infectadas con coronavirus, pero no se ven como anticuerpos. Una persona que no tiene anticuerpos inmunizantes puede que haya respondido al virus de manera diferente.

Tenemos pocas respuestas sobre los anticuerpos, porque no sabemos cuanto duran ni que niveles pueden ser protectores, y otros como la inmunidad celular, no sabemos qué papel juega exactamente.

[MAPA: Consulta cuál es la tasa de población con inmunidad en tu provincia]

P - ¿Cuáles son las secuelas del coronavirus?

E.S. - Es otra de las grandes incógnitas. Sabemos que las personas más graves afectadas por la enfermedad, sobre todo las que han tenido que estar intubadas y con respiradores, pueden tener problemas con la capacidad respiratoria, fibrosis en los pulmones, problemas en los riñones y algunos pueden necesitar diálisis.

Es cuestión de tiempo que en los próximos meses o años veamos secuelas por la enfermedad que ahora mismo no estamos viendo.

P - ¿Crees que el coronavirus actual puede acabar desapareciendo por selección natural en unos meses?

Esto ahora mismo es bastante improbable. El coronavirus está en casi todos los rincones del planeta. Solo hay 12 países que han informado que no hayan tenido casos de coronavirus. Se ha extendido tanto que es muy difícil que consigamos eliminarlo. Lo más probable es que con el tiempo sea más estacional, como otros que tenemos con nosotros. Tenemos ya cuatro estacionales que provocan resfriados, y ese es el destino más probable de este.

P - ¿Qué significa anticuerpos IGM e IGG?

E.S. - IGG significa inmonoglubina G; IGM inmonoglubina M. Son anticuerpos que se producen en diferentes fases de la enfermedad. Los IGM aparecen a los pocos días de la infección, Son como el primer asalto contra el coronavirus, son un poco ‘chapuceros’ a la hora de combatir el coronavirus porque no son muy específicos, pero es la reacción más rápida.

Los IGG tardan más en producirse, son más específicos y son los anticuerpos de memoria. Estos tienen la capacidad de persistir en el cuerpo humano a largo plazo. Todavía no sabemos cuanto en el caso del coronavirus. Si una persona es IGM+ pero IGM- significa que estaríamos en una fase inicial de la infección. Si es al revés, significa que ha pasado la infección.

P - ¿Por qué no se está usando como tratamiento la Ivermectina?

E.S. - Ahora mismo no disponemos de estudios clínicos que nos indiquen la utilidad de este medicamento. La mayoría de tratamientos que están en fase preclínica no llegan a nada por muchas razones: puede ser tóxico en humanos o animales, porque no llega donde tiene que llegar…

Salen muchas noticias sobre medicamentos que funcionan bien en laboratorios, con células in vitro, pero no tienen por qué funcionar en seres humanos. Hay ensayos clínicos para evaluar la ivermectina, pero hasta que no tengamos los resultados, no sabemos qué puede pasar.

[Más información]

P - ¿Son fiables los test rápidos?

E.S.- Ahora mismo abundan los test rápidos, y la mayoría no son fiables, tanto los de antígenos como los de anticuerpos. Su sensibilidad es muy baja, pueden dar falsos positivos o negativos con bastante frecuencia. Hay mucha gente que tiene curiosidad por saber si han pasado la COVID-19 y si realmente quieren saberlo, esperen, porque los test rápidos que abundan en el mercado, por el momento, son poco fiables.

[Más información]

P - ¿Es perjudicial llevar ocho horas seguidas la mascarilla por exigencias del trabajo?

E.S. - Las mascarillas quirúrgicas, higiénicas y las caseras normalmente permiten respirar con normalidad. Otra cosa es usarlas al hacer ejercicio, ya que pueden dificultar la respiración. Es cierto que los profesionales sanitarios, cuando llevan mucho tiempo las mascarillas, tienen roces en la cara y pueden ser incómodas, pero están diseñadas para trabajar con ellas. Personas con problemas respiratorios, pueden sentir algo de agobio, pero las mascarillas están diseñadas para ser seguras y los profesionales sanitarios las usan siempre sin secuelas para la salud.

P - ¿Se puede repetir otra pandemia tan fuerte como esta en este siglo?

E.S. - Es posible. Las pandemias son cuestión de tiempo. No hay que preguntarse si van a pasar, sino cuándo van a pasar. Es algo que no podemos evitar completamente, pero sí podemos minimizar medias para que ocurra. La destrucción de ecosistemas, o mercados húmedos donde conviven multitud de especies exóticas, son uno de los factores de riesgo y de ahí que surjan nuevas pandemias.

Lo que tenemos que hacer es invertir de forma potente en salud, sanidad y ciencia, para detectar cualquier nuevo virus o bacteria, combatirlo lo más rápido posible y poder aplicar las mejores medidas de salud publica.

Esta pandemia podría haber tenido consecuencias mucho menores, según muchos expertos, si se hubiera apostado por la salud pública desde un principio. Pero esto es el caso de aquello en lo que no se invierte hasta que pasa algo. Espero que con esta pandemia podamos aprender la importancia de la salud pública, la ciencia y la sanidad y evitar que casos así ocurran o por lo menos limitar los daños y las muertes que está provocando.

P - Si el virus está presente en las heces durante un largo tiempo, ¿es posible el contagio por los gases de las depuradoras?

Hay estudios que han detectado restos del coronavirus en las aguas residuales, e incluso han visto que podría ser útil para detectar brotes iniciales para saber cómo de presente está el virus en una población.

Ahora bien, las posibilidades de contagio a través de los gases de aguas residuales es ínfimo. Los gases no van a poder arrastrar hacia el aire cantidades infectivas del coronavirus, es altamente improbable.

Tampoco se ha demostrado que sea posible la transmisión del virus vía fecal-oral, no podemos decir imposible, pero es bastante improbable.

Gracias a todos los que participasteis en esta sesión de preguntas y respuestas en Instagram y también a todos los socios y socias que dejasteis vuestras dudas en eldiario.es para que las pudiera responder la divulgadora en directo. Y si todavía no nos sigues en Instagram, ¡síguenos!