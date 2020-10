Ni remdesivir ni hidroxicloroquina ni interferón: el gran ensayo de la OMS no encuentra tratamientos efectivos para hospitalizados por COVID

En seis meses, Solidarity, el mayor ensayo de control aleatorio del mundo sobre tratamientos para la COVID-19, ha generado pruebas concluyentes. Los resultados provisionales del ensayo, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que las terapias de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferón han tenido poco o ningún efecto en la mortalidad a los 28 días, así como en la evolución de los pacientes hospitalizados por la COVID-19.

En el estudio, que abarca más de 30 países, se examinaron los efectos de esos tratamientos en la mortalidad general, la iniciación de la ventilación y la duración de la estancia hospitalaria en los pacientes hospitalizados. Otros usos de los fármacos, por ejemplo, en el tratamiento de pacientes no hospitalizados o para la prevención de la enfermedad, tendrían que examinarse mediante diferentes ensayos.

Según afirmaba la OMS en un comunicado emitido el jueves por la noche, los progresos logrados por Solidarity demuestran que es posible realizar grandes ensayos internacionales, incluso durante una pandemia, y ofrecen la promesa de responder de manera rápida y fiable a cuestiones críticas de salud pública relativas a terapias.

Los resultados del ensayo se están examinando para su publicación en una revista médica y están disponibles como preimpresión en el repositorio de preprints medRxiv.

Evaluación de otras opciones prometedoras

La OMS suspendió los ensayos con hidroxicloroquina y el lopinavir/ritonavir en junio después de que mostraran resultaron ineficaces, pero la plataforma mundial Solidarity podrá evaluar nuevas opciones de tratamiento prometedoras, con casi 500 hospitales como centros de ensayo, señala la organización.

El programas de la OMS está considerando para su evaluación nuevos medicamentos antivirales, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales contra los efectos del SARS CoV-2.

Por otro lado, a principios de este mes, la empresa Gilead indicó que su medicamento remdesivir redujo el tiempo de recuperación de la COVID-19 en cinco días en comparación con los pacientes que recibieron placebo en un estudio con 1.062 pacientes, que fueron publicados en New England Journal of Medicine. La firma no ha comentado por el momento de manera oficial la decisión de la OMS.