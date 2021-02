Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:10 h

La semana pasada circularon rumores sobre el estado de salud del rey emérito Juan Carlos I. Poco después, la Casa Real desmintió la información y varios medios publicaron una fotografía reciente del emérito para apagar el fuego. En la imagen, Juan Carlos aparecía comiendo con Mohamed bin Zayed (MBZ), príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos y uno de los hombres más influyentes de Oriente Medio.

MBZ controla uno de los ejércitos más potentes y uno de los Estados más ricos de la región; tiene una influencia sorprendente en Washington; desde su despacho interviene en el futuro de sus Estados vecinos –amigos y enemigos–; y está acusado de torturar y detener arbitrariamente a disidentes. 'El dirigente árabe más poderoso no es MBS [Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí], es MBZ', afirmaba The New York Times en un artículo sobre el líder de Emiratos Árabes Unidos.

Escribe Javier Biosca Azcoiti.