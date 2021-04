Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:38 h

Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y dirigente de Ciudadanos, ha contestado este sábado con un comunicado a su propio partido por el expediente disciplinario de expulsión que se le ha incoado que tiene como fin la suspensión de militancia del partido acusado de "ocultar" que la Fiscalía le está investigando por la presunta comisión de un delito de prevaricación al adjudicar el servicio de grúas de la ciudad.

En el escrito De Castro muestra su "total desconcierto" con la decisión adoptada por el Comité de Garantías y Valores de Ciudadanos porque cree que son hechos que ya se conocían y que se remontan a finales de 2020. Además, lamenta que su propio partido no respete la "presunción de inocencia. "El momento procesal del caso al que mi propio partido alude y mi papel en él son algo muy lejano a la realidad, ya que en él que no se me imputa delito alguno por parte del juez", sostiene. Por ello señala que "la decisión adoptada responde a una actuación extemporánea, desmesurada y carente de toda lógica" y es , además, "injusta".

De Castro se defiende y dice que "la causa de la incoación de dicho expediente en mi contra por falta y la adopción de medidas cautelares urgentes es, según la Comisión de Régimen Disciplinario de la formación, que no comuniqué a los órganos del partido información relativa a una noticia publicada en prensa en diciembre de 2020", una información que , según recuerda, era "de dominio público de finales de 2020" y "varios meses después me acusa de falta de comunicación hacia mi formación política, la cual no me ha brindado interlocución alguna desde 2019".

El presidente de Melilla añade que en el plazo requerido en el expediente presentó "las correspondientes alegaciones, que considero han sido desoídas sin justificación alguna, a la vista de la resolución de expulsión que me fue comunicada el 30 de marzo y que, por razones que desconozco, fue difundida a los medios de comunicación ayer a pesar ser ‘datos confidenciales’, según refleja la propia resolución".

"Este caso es idéntico a otros en los que han intentado implicarme artificialmente en numerosas ocasiones desde mi toma de posesión como presidente de Melilla, en junio de 2019, fruto de la estrategia de judicialización contra la gestión del Gobierno que presido por parte de la oposición", añade De Castro. Finalmente recuerda ha prestado declaración "siempre que la autoridad judicial se lo ha requerido", y añade que "todas las denuncias y querellas de las que he sido objeto han concluido siempre en el archivo o sobreseimiento de las mismas".

De Castro considera que detrás de todo hay "una campaña de descrédito con fines políticos, por parte de la oposición (PP y VOX) basada en un sinfín de denuncias falsas, carentes de fundamentación, con el objetivo de dañar la imagen del partido, de sus órganos y de todos sus afiliados, así como la dignidad de sus miembros" y "forzar su expulsión" del partido y de la presidente del Gobierno de la Ciudad Autónoma.

Escribe Carmen Moraga.