Última hora sobre el coronavirus en España y debate sobre los Presupuestos

"Resumiendo, aumento histórico del gasto público, endeudamiento muy importante para proteger a la gente y a la economía, subida de impuestos a las grandes fortunas e intervención del mercado inmobiliario. Tenga cuidado señora Arrimadas no vaya usted a acabar apoyando unos presupuestos socialcomunistas", ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

"Perdóneme la ironía, pero es que lo de estas últimas semanas está siendo curioso de ver. No solo dijeron ustedes que veían con buenos ojos unos presupuestos que son todo lo contrario a su ideología, no solo dijeron que los iban a apoyar, aunque su objetivo fundamental era alejar a Unidas Podemos de estas cuentas. Es que últimamente están diciendo cosas que sonrojan todavía más. Estos días han dicho que han parado la derogación de la reforma laboral del PP. créanme que no. No han parado ustedes nada. Conozco bien a la ministra Yolanda Díaz y le garantizo que el desmontaje de la reforma laboral del PP va a ser absoluto", ha criticado Echenique.