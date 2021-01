Las comunidades han administrado ya la mitad de las vacunas recibidas: Madrid, Euskadi y Baleares, las únicas que no llegan al 40%

Un total de 581.638 personas han recibido ya la vacuna contra la COVID en España, según datos de las comunidades autónomas recopilados por el Ministerio de Sanidad este miércoles. Esta cantidad supone un 52,7% de media respecto a las 1.103.700 entregadas por Sanidad a las consejerías regionales. La cifra es, porcentualmente, menor que la del martes, cuando la vacunación estaba al 65,6%, aunque el retroceso se debe en parte a que en el cómputo se han incluido las vacunas distribuidas ayer, que las comunidades no han tenido tiempo de utilizar. Los datos ofrecidos por Sanidad incluyen el periodo desde el 27 de diciembre, cuando se empezaron a recibir las vacunas de Pfizer.

En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, Madrid sigue en la última posición de dosis inyectadas. En la región se han utilizado exactamente una de cada tres vacunas recibidas (33,4%), cifra ligeramente inferior a la del día anterior en un contexto en el que todas las regiones han reducido sus porcentajes. Solo el País Vasco y Baleares quedan junto a Madrid por debajo del 40% de vacunación con un 37,6% y un 38,4%, respectivamente, aunque en el caso de Euskadi la cifra de dosis inyectadas corresponde al martes. Madrid sí está al día.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este miércoles que en Madrid "el problema no está en el ritmo de vacunación, sino en no tener las dosis suficientes", tras ser preguntado por qué la región se sitúa a la cola respecto a otras comunidades en cuanto a inyecciones de la vacuna Pfizer contra la Covid-19, informa Fátima Caballero. "La semana que viene nos faltarán dosis para vacunar a la población", ha augurado Aguado, que ha insistido en que Madrid se guarda una dosis de las vacunas que recibe por cada persona inyectada para cuando tenga que ponerse la segunda dosis. Según esta teoría del vicepresidente, la región no subirá del 50% de vacunación al menos hasta que empiece a inyectar la segunda dosis.

Entre las regiones que más vacunas han usado, la Comunidad Valenciana aparece este miércoles como la que mejor porcentaje presenta, sustituyendo a Asturias en lo alto de la tabla. En Valencia han utilizado 77,5% de las dosis recibidas, mientras Asturias ha bajado del 94,6% al 71,4%. El único sitio de España que a día de hoy ha utilizado el 100% de las vacunas recibidas es Melilla.







Esta primera fase, de enero a marzo, la vacunación abarca a todos los usuarios de residencias, sanitarios y grandes dependientes. A partir de marzo se quiere alcanzar a otros grupos poblacionales, hasta aproximadamente un 70% de la población total en verano. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, marcó el martes en rueda de prensa el objetivo de esta semana: conseguir que todas las personas usuarias y profesionales de residencias estén vacunadas antes del domingo. El lunes 18 de enero debe ponerse la segunda dosis de Pfizer a las primeras personas que fueron vacunadas, el 27 de diciembre, entre ellas Araceli Hidalgo, en Guadalajara. La vacuna de Pfizer es de doble dosis, requiere de dos pinchazos separados por 21 días.

Pese a que ayer mismo llegaron a España las primeras 35.700 dosis de la farmacéutica Moderna, los datos corresponden exclusivamente a la vacuna de Pfizer, informa Sanidad en su comunicado. Las de Moderna fueron transportadas desde Bélgica hasta el Ministerio de Sanidad, y entre este miércoles y el jueves serán repartidas "equitativamente" por todas las comunidades autónomas. Las de Moderna vienen a reforzar la vacunación, que hasta ahora solo se ha llevado a cabo con Pfizer. Irán llegando más remesas: 52.000 dosis en la cuarta semana de enero; 127.900 la primera de febrero; y 383.900 la tercera de febrero. "A partir de ahí, estamos trabajando con la compañía para que nos comunique las fechas de entrega posteriores", explicó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Las de Pfizer llegan semanalmente: ha habido hasta ahora tres envíos de 350.000 unidades, el último el de ayer lunes 11, que por el temporal no llegó a Madrid pero se distribuyó a partir de Vitoria y Barcelona.