Vuelve Another Way Film Festival, el festival de cine sobre progreso sostenible

Another Way Film Festival, el festival de cine sobre progreso sostenible de referencia, celebrará su séptima edición del 21 al 28 de octubre. Bajo el lema "Aunemos esperanzas", se podrán ver 32 títulos repartidos entre documentales, películas de ficción y cortometrajes con temáticas como el cambio climático y la justicia climática, la pérdida de la biodiversidad y el vínculo del ser humano con las demás especies. Las películas se emitirán en versión original subtituladas en castellano.

La película elegida para inaugurar el festival es Dear Future Children, que cuenta la historia de tres activistas que luchan por cambiar las injusticias en diferentes lugares del mundo. Podrá verse el 21 de octubre a las 20.00h de manera simultánea en 10 ciudades: Barcelona, Bilbao, Málaga, Mallorca, Pamplona, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vigo. En el caso de Madrid, la proyección se emitirá a las 19:30h.

Si no quieres perderte las películas de este festival que ya celebra su séptima edición, participa antes del jueves 14 de octubre y consigue una entrada doble para ver la película de inauguración, Dear Future Children, en los cines disponibles, y 5 abonos online para ver las películas: Dear Future Children, School of Hope, Animal, How to Kill a Cloud, Becoming Cousteau, Arica, The Edge of Existence, The Pink Indian Against The Invisible Beast, todas ellas dentro de la Sección Oficial en la plataforma del festival. Participa antes del 15 de octubre.

¡Suerte!