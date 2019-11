Facebook, Instagram y Whatsapp sufren una caída de su servicio

Las redes sociales Facebook, Instagram y Whatsapp han sufrido este jueves una caída de sus servicios que afecta a distintos lugares de todo el mundo. Las causas se desconocen por el momento.

La incidencia afecta a las tres plataformas y la compañía que las desarrolla ha informado de que está investigando las circunstancias de la caída.

Facebook is still investigating its major outage It's impacting Facebook + Instagram + Messenger Get updates here: https://t.co/Wm9EjcAMyS #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/SGUa8clE6o

Instagram ha confirmado en Twitter los problemas de acceso a las plataformas de la compañía. "Estamos trabajando para volver a la normalidad lo antes posible", ha señalado.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing Facebook’s family of apps, including Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown