Jugadores del Fifa convocan una manifestación contra la desarrolladora del videojuego: "Basta ya de estafas"

Un grupo de jugadores del videojuego Fifa han convocado una manifestación frente a la sede en España de la empresa que lo desarrolla, Electronic Arts (EA). Protestarán por varios cambios que ha sufrido el juego durante los últimos años, como la inclusión de micropagos, de mecanismos similares a los usados en los juegos de azar que favorecen la ludopatía o de "algoritmos ocultos" que penalizan a los jugadores más hábiles en favor de los más novatos "para intentar tener a todo el mundo enganchado".

En lo que podría ser la primera manifestación por un videojuego, estos jugadores han solicitado permiso a la Delegación de Gobierno en Madrid para concentrarse frente a las oficinas de EA el viernes 11 de octubre: "Basta ya de estafas", se lee en el llamamiento que han elevado en las redes sociales.

"Estamos reivindicando que un juego que veníamos comprando, por culpa de una serie de políticas, ha dejado de ser limpio y justo", explica Eduardo Llul, uno de los convocantes, en conversación con eldiario.es. "En la vertiente competitiva es sin duda uno de los juegos más conocidos", defiende, "al final es un pay to win, pagar para ganar, quien más paga más gana, y eso está haciendo un daño terrible, con niños pequeños cogiéndole la tarjeta a sus padres para comprar sobres de jugadores".

Llul refiere el método que EA promovió como una forma de cobrar a los jugadores por mejorar sus equipos dentro del juego, al que llama "sobres" y que introduce un elemento de azar en la experiencia. En el sector se conocen como loot boxes o cajas botín por su similitud con las tragaperras. Se están haciendo cada vez más habituales y consisten en cofres, sobres o elementos cerrados que incluyen mejoras para el juego por que sus jugadores deben pagar, pero no saben qué mejora contendrá exactamente.

Experiencias de jugadores ("Soy ludópata por culpa del Fifa", expuso uno a este medio) y expertos de diferentes campos han alertado de que las loot boxes promueven la adicción al juego, mientras que varias agencias estatales de control del juego, entre las que se encuentra la española, denunciaron en 2018 que la diferencia entre casas de apuestas y videojuegos "es cada vez más difusa". Los gobiernos de Bélgica y Países Bajos prohibido los "sobres" de Fifa por fomentar la adicción y contener "juegos de azar ilegales encubiertos"

Más dinero que por la compra del juego Solo en 2017, EA Sports ganó con el modo Ultimate Team (el que permite comprar los sobres con jugadores) de FIFA 17 unos 800 millones de dólares. Fue un 20% más que el año anterior. Lejos de terminar con la tendencia, la compañía ha profundizado en los modos de juego para gastar dinero a cambio de sobres. Los sobres están disponibles para todos los jugadores y necesitan ser comprados con fifa points (puntos fifa). Un sobre cuesta 400 puntos, y 400 puntos equivalen a cuatro euros. En el juego, EA Sports da la opción de comprar esos fifa points en packs, pagando desde 1 a 100 euros.

Además de por la inclusión de estos micropagos, los jugadores protestan por los algoritmos que modifican la experiencia de juego para impedir que los jugadores más hábiles dominen las partidas. "El problema es que es algo oculto. EA no te pone en la carátula que el juego está sujeto a manipulación por un algoritmo que te va a intentar enganchar. Eso no lo dicen, ellos lo niegan a pesar de estar demostrado. Te dan una información que no es real", acusa Llul.

"No todos los que vamos a la manifestación hemos comprado el juego, de hecho la mayoría no lo hemos comprado", asegura. "Lo que queremos es que toda esta situación, que se comenta mucho en Internet y en diferentes foros, salga en los medios. EA es una empresa privada y esto de alguna forma les tiene que afectar", confía.