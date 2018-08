Trump se busca a sí mismo en Google y encoleriza al descubrir uno de los grandes problemas de Internet

Cuando Donald Trump utiliza su smartphone durante la madrugada cualquier cosa puede pasar. A esas horas ha amenazado a países o mandatarios extranjeros, cargado contra la prensa o incluso anunciado cambios en su Administración antes de comunicárselos a los interesados. Este martes ha vuelto a suceder y lo que ha ocurrido es que el mandatario ha encolerizado al sufrir en sus carnes las consecuencias de uno de los grandes problemas de la red actual.

Trump se ha buscado a sí mismo en Google. Los resultados que el buscador le ha ofrecido no le han gustado nada. Según ha comentado después, una mayoría de lo que ha aparecido en su smartphone eran noticias "malas" con él de los "muy peligrosos" medios de izquierdas del país. Esto le ha servido para elaborar una teoría de la conspiración de andar por casa sobre cómo "Google y otros eliminan las voces conservadoras y escondiendo las noticias buenas".

Entre sus exclamaciones, ha dado de bruces con una realidad que muchos han denunciado antes que él: "Controlan lo que podemos y lo que no podemos ver". Está en lo cierto. La opacidad del algoritmo de Google es prácticamente total, tanto para el presidente del país más poderoso del mundo como para cualquier otro usuario de Internet. "¡Es una situación muy grave!", ha escrito, no sin razón.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!