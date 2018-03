El inesperado asesinato del niño Gabriel ha provocado que en algunos medios se desaten los titulares xenófobos o machistas y que tengamos que leer cosas como: “la mujer”, “la negra”, “la roja” o “la emigrante”. En definitiva, la justificación del odio al diferente. Un odio que se expande y se propaga como un virus, y que sirve de arma a determinados sectores políticos. El caso del niño Gabriel está siendo utilizado como argumento político para sostener que los inmigrantes o extranjeros son peligrosos, además de para pedir que se mantenga la prisión permanente revisable.

No hay discusión sobre el terrible hecho, no hay palabras que puedan consolar a los padres de la víctima, solo cabe mostrar respeto y tomar distancia para la reflexión. Respeto no solo por su familia, sino también por los amigos, profesores y compañeros de colegio de la víctima.

Sin embargo, en el entorno más cercano del niño tendrán que soportar durante un tiempo el bochornoso espectáculo que estamos dando en el periodismo patrio. Retransmitimos el suceso sin el menor ápice de empatía, como si fuera un show o una película de terror de los noventa, repitiendo estereotipos y mensajes racistas mientras enfocamos a los padres de la víctima con la cámara.

No es la primera vez que lo hacemos, y probablemente no sea la última. Precedentes como los asesinatos de Alcasser o el caso Asunta no han cambiado las cosas. Seguimos en la pelea por conseguir audiencia a costa de las tragedias, da igual la magnitud del asunto.

Pero los buitres no solo son los pseudoperiodistas. Al calor de la desgracia, también se han sumados los otros buitres, los que pretenden hacer política poniendo como argumento el asesinato de un niño. Aquellos que apelan a la prisión permanente revisable y que advierten que los malos merecen “cadena perpetua”. Y aquí es donde muchos apelan a la emocionalidad: “¿Qué harías tú si mataran a tu hijo?”.

En este punto es donde voy a poner de ejemplo a la madre de Gabriel, una mujer valiente y admirable que no se ha dejado llevar por el rencor. Una mujer que nos ha pedido respeto y distancia.

Estos días, en Tenerife, se está juzgando a un chico por el asesinato de un abuelo en Icod de los Vinos. La Fiscalía y la acusación piden para el joven prisión permanente revisable. Se trataría del primer caso de este tipo en Canarias, una historia igual de terrible que la anterior. El chico asesinó al abuelo de su novia. Se suele poner como argumento que muchas de las personas que cometen actos de este tipo salen de prisión sin cumplir la condena completa. También se dice, de forma equivocada, que “España va en la línea de los países de nuestro entorno”. Error. En países como Italia la pena es revisable a los 18 años, en Alemania a los 15, mientras que en España es a los 25 años de condena. No es momento para dejarse llevar por el rencor y llevar a la práctica la ley del Talión.