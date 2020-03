Un estudio calcula que los contagiados con coronavirus no presentan síntomas durante una media de cinco días

Las personas que han contraído el coronavirus SARS-CoV-2 no presentan síntomas durante una media de cinco días, según un nuevo estudio de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore (Estados Unidos).

Los investigadores han concluido que 5,1 días es el promedio de tiempo que pasa antes de que las personas empezaran a mostrar signos de la enfermedad COVID-19, aunque había una amplia variedad de períodos de incubación. Un pequeño grupo de pacientes tardaba hasta dos semanas en presentar síntomas.

"De acuerdo con nuestro análisis de los datos disponibles públicamente, la recomendación actual de 14 días de vigilancia activa, o la cuarentena, es razonable, aunque con ese período algunos casos se pueden perder a largo plazo", afirma Justin Lessler, autor principal del informe.

Los resultados no revelan la medida en que las personas pueden transmitir la enfermedad durante este período sin síntomas, pero las pruebas preliminares apuntan a que, antes de que las personas empiecen a sentirse enfermas, hay un periodo corto de tiempo en el que pueden transmitir el virus a otras.

Entre los hallazgos de Lessler y sus compañeros está que cerca del 98% de quienes desarrollan síntomas de COVID-19 lo hacen dentro de los 11,5 días de exposición. De cada 10.000 individuos en cuarentena durante 14 días, solo unos 101 desarrollarían síntomas después de acabar este periodo, según el análisis.

El estudio, publicado en la revista Annals of Internal Medicine, ha examinado 181 casos de China y otros países que fueron detectados antes del 24 de febrero, de los cuales informaron los medios de comunicación, e incluían las fechas probables de exposición y la aparición de los síntomas. La mayoría de los casos estaban relacionados con viajes hacia o desde Wuhan, la ciudad china donde comenzó la epidemia, o con la exposición a otras personas que habían estado allí.

El período medio de incubación de 5,1 días es similar al observado en los coronavirus SARS y MERS. Los coronavirus que causan resfriados comunes suelen tener un período de tres días sin síntomas después de la infección.

Autoridades sanitarias de todo el mundo han estado utilizando un período de cuarentena de 14 días o un período de vigilancia activa para las personas que se sabe que corren un alto riesgo de infección debido al contacto con casos conocidos o a los viajes a una zona muy afectada. Los últimos hallazgos apuntan a que con esta medida se logra un buen equilibrio entre minimizar las posibilidades de transmisión y no causar trastornos innecesarios.

Graham Cooke, profesor de enfermedades infecciosas en el Imperial College de Londres, considera que la gente no debería interpretar los hallazgos como un claro certificado de salud si no han mostrado ningún signo de enfermedad en los cinco días siguientes a una posible exposición. "Esa es una interpretación absolutamente errónea", asegura. "A los cinco días, la mitad de las personas aún no habrán desarrollado síntomas".

Como recuerda la OMS, los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.