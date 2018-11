Por coherencia, carta abierta a la militancia de IU

El 26 de mayo se celebrarán las siguientes elecciones al Parlamento Europeo. Como eurodiputada y militante de Izquierda Unida he tomado la decisión de no presentarme de nuevo y quiero trasladar a todos los compañeros y compañeras de IU las razones que me han llevado a tomar esta determinación. Todas ellas se resumen en una sola palabra: coherencia. Así es, por coherencia es por lo que no me presento como candidata por Izquierda Unida a las próximas elecciones europeas.

Por coherencia:

Con lo que he defendido desde hace dos años cuando me presenté, junto con un grupo de compañeras y compañeros, con un proyecto alternativo al encabezado por Alberto Garzón, aun a sabiendas de que era una batalla a contracorriente.

Con el proyecto en el que creo, el de una izquierda transformadora que solo representa IU. Sin vaivenes ni ambigüedades oportunistas.

Con quienes nos apoyaron en la XI Asamblea, cuando en nuestro documento alternativo dijimos que creemos en las confluencias, pero no en cómo se están llevando a cabo, subordinando IU a la agenda de otras fuerzas políticas. Porque estamos perdiendo nuestra identidad en términos de propuesta política, y no por una cuestión de logos y siglas, tal y como se nos ha querido ridiculizar durante todo este tiempo.

No me voy a presentar por coherencia con lo que pienso: soy de izquierdas, de esa izquierda que sigue pensando que existen las clases, y que el eje capital-trabajo sigue siendo el eje de la lucha y la transformación, incluso en un nuevo paradigma ambiental y de vida. Estoy firmemente convencida de que la clase trabajadora necesita un partido político que defienda sus intereses en las instituciones.

A pesar de haber experimentado las formas sectarias en la política y, lamentablemente, las de algunos compañeros a la hora de desarrollar mi trabajo, estos años en el Parlamento Europeo he aprendido y crecido tanto política como personalmente, junto a un equipo de grandes colaboradores y camaradas: Miguel, María, Pedro, Mariano, Mireia, Ramón.

Como eurodiputada, he tratado de responder a las demandas que se nos han hecho llegar: de nuestra militancia, de los sindicatos, de asociaciones y movimientos sociales con los que he podido compartir mi labor.

No he querido volver a presentarme a pesar de que la dirección de IU me trasladara esa posibilidad. Porque no me mueve ocupar un sillón si no es para defender el proyecto en el que creo, desde la pluralidad que siempre he defendido, entendida como un valor añadido. Somos pocos, muy pocos, para enfrentarnos al sistema depredador que se nos impone.

Las personas pasamos por las organizaciones, pero las organizaciones están por encima de las personas. La dirección ha conocido siempre mis discrepancias y les he comunicado mi disposición a dejar el acta del Parlamento Europeo, si así se me requiere.

Y, por último, quiero reafirmaros mi compromiso de que esté donde esté, seguiré trabajando para preservar el proyecto original de IU frente a una dirección que se ha alejado del mismo.